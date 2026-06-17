Εύβοια: Βίντεο-ντοκουμέντο από καβγά ανήλικων μαθητριών έξω από σχολείο - Συνελήφθησαν 3 ανήλικες

Snapshot Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια, καταγραφόμενο σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε διαδικτυακά.

Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ δύο μαθητριών εξελίχθηκε σε σωματική σύγκρουση με χτυπήματα, σπρωξίματα και μαλλιοτραβήγματα μπροστά σε δεκάδες μαθητές.

Ορισμένοι παρευρισκόμενοι μαθητές ενθάρρυναν λεκτικά τη βία αντί να την αποτρέψουν, ενώ η ένταση αυξήθηκε με επιπλέον χτυπήματα σε μία από τις κοπέλες όταν βρέθηκε στο έδαφος.

Η 13χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθησαν τρεις ανήλικες και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Σε βάρος των τριών μαθητριών σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και εξύβριση. Snapshot powered by AI

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, φέρνοντας στο φως σκηνές έντασης και επιθετικότητας ανάμεσα σε μαθήτριες και προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και ευρύτερα.

Το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, κατά την αποχώρηση των μαθητών από το σχολικό συγκρότημα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, δύο μαθήτριες ήρθαν αρχικά σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε σωματική σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικες αντάλλαξαν χτυπήματα, ενώ ακολούθησαν σπρωξίματα, κλωτσιές και μαλλιοτραβήγματα. Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετοί από τους παρευρισκόμενους παρέμειναν θεατές, σχηματίζοντας κύκλο γύρω από τις εμπλεκόμενες μαθήτριες, ενώ ορισμένοι φέρονται να ενθάρρυναν λεκτικά τη συνέχιση του καβγά αντί να επιχειρήσουν να τον αποτρέψουν.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν μία από τις δύο κοπέλες βρέθηκε στο έδαφος, δεχόμενη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιπλέον χτυπήματα από άλλες μαθήτριες που συμμετείχαν ή παρενέβησαν στο επεισόδιο.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, με τη μητέρα της να καταγγέλλει το περιστατικό και την Αστυνομία να προχωράει στη σύλληψη των τριών ανηλίκων και τον γονιών τους για παραμέληση εποπτείας. Σε βάρος των τριών μαθητριών σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και εξύβριση.

Διαβάστε επίσης