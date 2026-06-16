Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου στην Εύβοια

Snapshot Στο Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια σημειώθηκε βίαιη συμπλοκή μεταξύ δύο μαθήτριων.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε λεκτικά και κλιμακώθηκε σε σωματική βία με αμοιβαία σπρωξίματα και χτυπήματα.

Η συμπλοκή έγινε μπροστά σε πολλούς μαθητές που παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Όταν μία μαθήτρια έπεσε στο έδαφος, δέχθηκε επιπλέον χτυπήματα από άλλες μαθήτριες. Snapshot powered by AI

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια, όπου δύο μαθήτριες ενεπλάκησαν σε βίαιη συμπλοκή.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο egnomi, οι δύο ανήλικες είχαν αρχικά έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε. Μετά από αμοιβαία σπρωξίματα, η κατάσταση ξέφυγε και οι δύο κοπέλες ήρθαν στα χέρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε αρκετούς μαθητές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν γύρω τους παρακολουθώντας τη συμπλοκή. Μάλιστα, όταν η μία από τις δύο έπεσε στο έδαφος, δέχθηκε χτυπήματα και από άλλες μαθήτριες που βρίσκονταν στο σημείο.