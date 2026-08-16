Φωτιά στη Σκύρο: Δύο τα πύρινα μέτωπα στο νησί - Δώδεκα εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Ξεπερνούν τα 7 μποφόρ οι άνεμοι στο νησί

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά στη Σκύρο: Δύο τα πύρινα μέτωπα στο νησί - Δώδεκα εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Σκύρο μαίνεται πυρκαγιά σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο, με ισχυρούς ανέμους πάνω από 7 μποφόρ να δυσχεραίνουν την κατάσβεση.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 89 πυροσβέστες, 21 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, με ενισχύσεις από Αττική και Εύβοια.
  • Εκδόθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα 112 για εκκένωση περιοχών Πεύκου και Αγίου Φωκά, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή παραμένει πολύ υψηλός (κατηγορία 4).
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Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά που ξέσπασε χθες Σάββατο, στην Ατσίτσα Σκύρου, περίπου στις 16:00, και πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων, καίγοντας το πυκνό πευκοδάσος.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο μέτωπα: στο νότιο, προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό, προς Πεύκο, όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Αττική, την Εύβοια και την Αττική, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Ήδη με το πρώτο φως πέταξαν 4 αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, τα οποία ενισχύθηκαν στην πορεία. Πλέον, συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 21 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες 15 Αυγούστου, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

1. στις 18:15, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο με κατεύθυνση προς Χώρα Σκύρου.

2. στις 16:31, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

Και χθες, αλλά και σήμερα, 16 Αυγούστου 2026, περιοχή παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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