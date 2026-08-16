Ουγγαρία: Δώδεκα νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες σε ανατροπή τουριστικού λεωφορείου
Για τραγωδία μιλά σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ
Λεωφορείο που μετέφερε τουλάχιστον 57 τουρίστες, ανατράπηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 12 Πολωνοί τουρίστες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν θύματα που βρίσκονται καταπλακωμένα από το όχημα των 24 τόνων.
«Ένα λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας που ταξίδευε νύχτα στον αυτοκινητόδρομο Μ3 προς τη Νιρεγκίχαζα, ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε. Οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι ο οδηγός πιθανότατα αποκοιμήθηκε», ανέφερε η αστυνομία στην ιστοσελίδα της.
«Μέχρι να φτάσουν οι γερανοί, οι πυροσβέστες προσπαθούν να σηκώσουν τον πίσω άξονα με βαρούλκο, ώστε να μπορέσουν να απομακρύνουν τους ανθρώπους από κάτω», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο MTI, προσθέτοντας ότι το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε.
Για τραγωδία μιλά σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, τονίζοντας ότι η Εθνική Υπηρεσία Ασθενοφόρων (OMSZ) κινητοποιεί πολυάριθμες μονάδες διάσωσης στο σημείο σύμφωνα με το πρωτόκολλο θανατηφόρων ατυχημάτων.