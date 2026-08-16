Από το Κεντάκι στην Ημαθία - Xημικός κάνει το χωράφι... τουριστικό προορισμό

Κάτω από τη σκιά των φορτωμένων με καρπούς δέντρων και με τον καυτό ήλιο του Ημαθιώτικου καλοκαιριού να κυριαρχεί στον ουρανό, ο Τζον, η Άνι, η Χέδερ, ο Κρίστοφερ και ακόμη 15 επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες άφησαν για λίγο την ιδιότητα του τουρίστα και φόρεσαν το «καπέλο» του αγρότη. Στο αγρόκτημα της Επισκοπής Ημαθίας περπάτησαν ανάμεσα στις καλλιέργειες, έπιασαν στα χέρια τους φρεσκοκομμένα ροδάκινα -κάποιοι ανέβηκαν στη σκάλα και μάζεψαν και φρούτα- και γνώρισαν από κοντά τα μυστικά της καλλιέργειας και της συγκομιδής, αλλά και την καθημερινότητα των Ελλήνων αγροτών σε μία από τις πιο παραγωγικές περιοχές της χώρας. Λίγες ημέρες αργότερα, ακόμη ένα γκρουπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες πήρε το «βάπτισμα του χωραφιού». Πρόκειται για το πιλοτικό εγχείρημα της Άννας Λογγιζίδου, αποφοίτου του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία έχει στόχο να μεταφέρει τα μυστικά της ελληνικής αγροτικής ζωής και της παραγωγής φρούτων σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

«Είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση για μένα τουρίστες απο παντού να γίνουν γεωργοί. Οι δύο πρώτες ξεναγήσεις με γέμισαν άγχος αλλά και χαρά, γιατί όλοι τους είπαν πως απόλαυσαν την εμπειρία και δεν ήθελαν να τελειώσει. Με ρωτούσαν πολλά πράγματα για τα φρούτα μας, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτή η δουλειά. Οι δύο πρώτες ομάδες που έγιναν “αγρότες για λίγο” αποτελούνταν κυρίως από ανθρώπους με άμεση σχέση με τον αγροτικό τομέα, ωστόσο συμμετείχαν στις ομάδες και επαγγελματίες από διαφορετικούς χώρους στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Άννα Λογγιζίδου,που μεγαλώνοντας σε αγροτική οικογένεια γνωρίζει από κοντά τις περισσότερες εργασίες στο χωράφι.

Από την Αμερική στο χωράφι της Ημαθίας

Η ιδέα και η υλοποίησή της ξεκίνησε όταν ξεναγοί από την Αμερική ήρθαν πριν απο λίγο καιρό σε επαφή με τη νεαρή χημικό και αφού έγινε η σχετική συνεννόηση έφτασε και η στιγμή που από το πρωί στο χωράφι στην Επισκοπή Ημαθίας η γλώσσα που ακουγόταν ήταν περισσότερο τα αγγλικά παρά τα ελληνικά. Οι περισσότεροι μάλιστα συμμετείχαν ενεργά στη συγκομιδή ροδάκινων, μιας καλλιέργειας που αυτή την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή. Οι τουρίστες δυσκολεύτηκαν λίγο με το χνούδι και τις υψηλές θερμοκρασίες και εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη δύσκολη αγροτική ζωή ενώ οι πιο τολμηροί έγιναν και οι ίδιοι αγρότες για λίγες ώρες και πήραν ανα χείρας τους κουβάδες.

«Οι επισκέπτες ήθελαν να μάθουν τα πάντα για τις καλλιέργειες της περιοχής, τις συνθήκες παραγωγής, τις αντοχές των φρούτων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και τη διαδρομή που ακολουθούν μέχρι να φτάσουν στα ράφια και τα τραπέζια των καταναλωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με ρωτούσαν επίσης και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί λόγω των καιρικών συνθηκών, των υψηλών θερμοκρασιών και των απαιτήσεων της διεθνούς αγοράς», σημειώνει η νεαρή απόφοιτη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει, οι «τουρίστες-αγρότες» έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που επικρατούν, για παράδειγμα, στο Κεντάκι, από όπου κατάγονταν αρκετά μέλη της αποστολής.

Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με Έλληνες παραγωγούς και γεωπόνους που βρέθηκαν στο χωράφι μαζί με τη νεαρή χημικό και αντάλλαξαν απόψεις γύρω από τις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η κ. Λογγιζίδου μοιράστηκε, επίσης, πληροφορίες και για τα ακτινίδια, που αποτελούν μία ακόμη σημαντική καλλιέργεια της περιοχής και είναι γνωστά στον παγκόσμιο γεωργικό χάρτη καθώς από την Επισκοπή εξάγονται στη βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Γεύμα κάτω από τις ροδακινιές και… τρίλιζα με φρούτα

Οι «τουρίστες-αγρότες» δεν έκαναν μόνο αγροτική δουλειά αλλά είχαν και την ευκαιρία μετά το μάζεμα των καρπών να γευματίσουν κάτω από τη σκιά των δέντρων, σε ένα σκηνικό που ανέδειξε την αυθεντική ελληνική ύπαιθρο. Παραδοσιακές γεύσεις, δροσερά αναψυκτικά και νερό, σε ένα αυτοσχέδιο υπαίθριο «μπαρ» δίπλα στα τρακτέρ, συμπλήρωσαν την εμπειρία, αφήνοντας στους Αμερικανούς επισκέπτες τις καλύτερες εντυπώσεις από τη φιλοξενία και την αγροτική ζωή της Ημαθίας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ακόμη παιχνίδια με πρωταγωνιστές τα φρούτα της περιοχής. Η τρίλιζα με ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα και βερύκοκα αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές και διασκεδαστικές στιγμές της επίσκεψης.

Η σελίδα της πρωτοβουλίας της Άννας Λογγιζίδου στο Instagram https://www.instagram.com/agriview_gr/ αποκτά συνεχώς νέους ακολούθους, ενώ μέσα από τις αναρτήσεις παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες των αγροτών και στιγμές καθημερινότητας στο χωράφι με στόχο να δημιουργήσει έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με την ελληνική ύπαιθρο, φέρνοντας τους επισκέπτες πιο κοντά στη γη, στους ανθρώπους της και στην πραγματική διαδικασία παραγωγής των φρούτων και βέβαια “Τουρίστες στο χωράφι..” από κάθε γωνιά του κόσμου.