Βερολίνο: Έπεσε από τον 11ο όροφο για να σωθεί από τη φωτιά - Συγκλονίζει το βίντεο

Snapshot Πυρκαγιά σε κτίριο 21 ορόφων στο Βερολίνο προκάλεσε τον τραυματισμό 13 ατόμων.

Η περιστρεφόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής έφτανε μόνο μέχρι τον 9ο όροφο, αφήνοντας εγκλωβισμένη μια γυναίκα στον 11ο όροφο.

Η γυναίκα έπεσε από τον 11ο όροφο για να σωθεί και προσγειώθηκε στο καλάθι διάσωσης που κρατούσε πυροσβέστης.

Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς κοντά στον Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ostbahnhof. Snapshot powered by AI

Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο 21 ορόφων στο Βερολίνο, ξέσπασε την Παρασκευή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άτομα.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα συγκλονίζει, καθώς σε αυτό φαίνεται γυναίκα να πέφτει από τον 11ο όροφο για να σωθεί από τη φωτιά.

Η περιστρεφόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής έφτανε μόνο στον 9ο όροφο και η εγκλωβισμένη βρέθηκε κρεμασμένη από το περβάζι ενώ οι φλόγες πλησίαζαν. Έτσι, η γυναίκα έπεσε, ώστε να βρεθεί στο «καλάθι» διάσωσης που κρατούσε πυροσβέστης.

Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο των 21 ορόφων, πολύ κοντά στον Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ostbahnhof.

Δείτε το βίντεο

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