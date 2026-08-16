Ενοίκια: Έρχονται αλλαγές στους συντελεστές φορολογίας - Παραδείγματα

Μειώνονται οι συντελεστές στη φορολογία

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ενοίκια: Έρχονται αλλαγές στους συντελεστές φορολογίας - Παραδείγματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Από το φορολογικό έτος 2026 μειώνονται οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια, με νέα κλίμακα από 15% έως 45%.
  • Η καταβολή ενοικίων θα είναι υποχρεωτική μέσω τραπεζικού συστήματος από 1η Οκτωβρίου 2026, με κυρώσεις για μη συμμόρφωση.
  • Ιδιοκτήτες που ανοίγουν κλειστά ακίνητα για μακροχρόνιες μισθώσεις μπορούν να επωφεληθούν από τριετή φοροαπαλλαγή.
  • Η νέα φορολογική κλίμακα μειώνει τον φόρο για πολλούς ιδιοκτήτες, όπως φαίνεται σε παραδείγματα με ετήσιο όφελος έως 800 ευρώ.
  • Προωθούνται μέτρα για αύξηση της προσφοράς κατοικιών, όπως κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ.
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Νέο πακέτο για τα ακίνητα εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ, με σκοπό να αυξήσει την προσφορά των κατοικιών, σε μια προσπάθεια να βάλει «φρένο» στις τιμές των ενοικίων που καλπάζουν.

Στο πακέτο εξετάζεται να συμπεριληφθούν μέτρα, όπως η αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, παράταση φορολογικών κινήτρων, αλλά και νέες παρεμβάσεις σε ΕΝΦΙΑ και φορολογία ακινήτων.

Τι αλλάζει στη φορολογία για τα ενοίκια

Από το φορολογικό έτος 2026, αλλάζει η φορολογία στα ενοίκια, με τη νέα κλίμακα για τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτά να διαμορφώνεται ως εξής:

Εισόδημα από ενοίκιαΣυντελεστής
έως 12.000 ευρώ15%
12.001 - 24.000 ευρώ25%
24.001 - 35.000 ευρώ35%
άνω των 35.000 ευρώ45%

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, αν κάποιος ιδιοκτήτης είχε ετήσιο εισόδημα από ενοίκια ύψους 20.000 ευρώ, με βάση την παλιά κλίμακα θα φορολογούνταν ως εξής:

12.000 ευρώ x 15% = 1.800 ευρώ

8.000 ευρώ x 35% = 2.800 ευρώ

Σύνολο φόρου: 4.600 ευρώ

Ωστόσο, με τη νέα κλίμακα που θα εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2026, η φορολογία του διαμορφώνεται ως εξής:

12.000 ευρώ x 15% = 1.800 ευρώ

8.000 ευρώ x 25% = 2.000 ευρώ

Σύνολο φόρου: 3.800 ευρώ

Έτσι, με βάση τις νέες ρυθμίσεις, θα έχει όφελος 800 ευρώ ετησίως.

Υποχρεωτική η καταβολή ενοικίου μέσω τράπεζας από τον Οκτώβριο

Υποχρεωτική θα είναι η καταβολή του ενοικίου μέσω τραπεζικού συστήματος, από την 1η Οκτωβρίου 2026, με όσους δεν συμμορφώνονται με αυτό το μέτρο να έχουν συνέπειες.

Ειδικότερα, πέρα από τις κυρώσεις λόγω της φοροδιαφυγής, ο ιδιοκτήτης χάνει την προβλεπόμενη έκπτωση 5% στο εισόδημα από μισθώματα, ενώ για τον ενοικιαστή οι συνέπειες είναι σοβαρότερες, καθώς χάνει την επιστροφή ενός ενοικίου, η οποία έχει καθιερωθεί να καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, ενώ μπορεί να χάνει και σχετικές στεγαστικές ενισχύσεις, όπως για παράδειγμα το επίδομα ενοικίου.

Τρία χρόνια χωρίς φόρο αν ανοίξουν κλειστά ακίνητα

Επιπλέον, προκειμένου να επιστρέψουν περισσότερα σπίτια στην αγορά ενοικίασης, εξετάζεται και η συνέχιση της τριετούς φοροαπαλλαγής για ιδιοκτήτες που:

  • έχουν κλειστό ακίνητο και το διαθέτουν για μακροχρόνια μίσθωση ή
  • έχουν ακίνητο σε βραχυχρόνια μίσθωση και το μετατρέπουν σε μακροχρόνια μίσθωση.

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