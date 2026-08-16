Μάνη: Έπεσαν 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα - Πρωτοφανές μπουρίνι προκάλεσε τεράστιες ζημιές

Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μάνη: Έπεσαν 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα - Πρωτοφανές μπουρίνι προκάλεσε τεράστιες ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Μάνη έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέσα σε δύο ώρες, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές.
  • Η Πυροσβεστική κλήθηκε 50 φορές και πραγματοποίησε τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμούς οδηγών από πλημμυρισμένους δρόμους.
  • Μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από έμμεσο χτύπημα κεραυνού ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.
  • Συνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης εργάστηκαν για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους πληγείσες περιοχές.
  • Το φαινόμενο χαρακτηρίστηκε από τους κατοίκους ως πρωτόγνωρο για την εποχή.
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Μία δυνατή καλοκαιρινή καταιγίδα «χτύπησε» τη Μάνη, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, φέρνοντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές.

Η έντονη βροχή κράτησε περίπου δύο ώρες και χαρακτηρίστηκε από τεράστιους όγκους νερού, καθώς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης έπεσαν περίπου 140 τόνοι ανά στρέμμα, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά όταν κεραυνός χτύπησε το αυτοκίνητό της.

Τουλάχιστον δέκα απεγκλωβισμοί

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίστηκαν στις περιοχές Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλύπα, Κοκκάλα, Έξω Νύμφη, Λάγια και Πόρτο Κάγιο.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου 50 φορές, κυρίως για οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις για τη διάσωση και μεταφορά οδηγών σε ασφαλή σημεία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι οδηγοί απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους μόλις η κακοκαιρία άρχισε να εξασθενεί.

Την ίδια στιγμή, συνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης εργάζονταν μέχρι αργά το βράδυ για να καθαρίσουν και να ανοίξουν ξανά τους δρόμους. Ειδικά στο Καραβοστάσι, το οποίο αποτελεί τουριστικό κόμβο το καλοκαίρι, παγιδεύτηκαν και αρκετοί επισκέπτες.

Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό

Σοβαρό ήταν και το περιστατικό με γυναίκα που τραυματίστηκε από κεραυνό, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα και πάλι με την ΕΡΤ, το χτύπημα του κεραυνού ήταν έμμεσο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί. Η πρόσβαση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των προβλημάτων που είχαν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή γιατρός και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, και κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου παρέμεινε για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της και η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις, ενώ εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα.

Από την πρώτη στιγμή τέθηκε σε ετοιμότητα ολόκληρος ο μηχανισμός αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης, με το ΕΚΑΒ, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν το φαινόμενο ως πρωτόγνωρο για την εποχή.

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