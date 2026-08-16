Πάρος: Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη δημιουργήθηκε σε βάρος του οδηγού ταξί

Snapshot Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος του 48χρονου οδηγού ταξί που επιτέθηκε σε ηλικιωμένο στην Πάρο.

Ο οδηγός ταξί απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που κατέγραφε τη συμπλοκή.

Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων ξεκίνησε τη σύγκρουση επιτιθέμενος πρώτος με κράνος.

Η διαμάχη προκλήθηκε από τη μακροχρόνια διαφωνία για τη χρήση της πιάτσας ταξί, όπου ο υπάλληλος φέρεται να παραβίαζε τους κανόνες στάθμευσης.

Το επεισόδιο έληξε με παρέμβαση τρίτων, ενώ ο ιδιοκτήτης του ταξί κατήγγειλε αμέσως τη σύμβαση με τον οδηγό μετά το συμβάν. Snapshot powered by AI

Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη δημιουργήθηκε σε βάρος του οδηγού ταξί που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στην Πάρο.

Ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση προχώρησε σε μήνυση εις βάρος του 48χρονου οδηγού, ο οποίος απολύθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο.

«Το μετανιώνω αλλά μου επιτέθηκε πρώτος»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο οδηγός υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη συμπλοκή, ισχυριζόμενος πως ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε στα χέρια του. «Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το κράνος. Με βάρεσε πρώτος και με έφτασε στο σημείο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως οι εικόνες αυτές προκαλούν πολύ κακή εντύπωση για το νησί και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Το παρασκήνιο της διαμάχης στην πιάτσα

Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν η μακροχρόνια διαμάχη για τη χρήση του χώρου της πιάτσας. Όπως υποστηρίζει, στη συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή επιτρέπεται η είσοδος αποκλειστικά σε ταξί, περιπολικά και ασθενοφόρα.

Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ο υπάλληλος της γειτονικής επιχείρησης στάθμευε συχνά εκεί «γουρούνες» ή υπεδείκνυε στους πελάτες να αφήνουν τα ενοικιαζόμενα οχήματα στην πιάτσα, εμποδίζοντας την ομαλή λειτουργία των ταξί και παρασύροντας και άλλους τουρίστες σε παράνομη στάθμευση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον εμπλεκόμενο ως «ιδιαίτερα προκλητικό και εριστικό» σε κάθε προσπάθεια συνεννόησης.

Το χρονικό της συμπλοκής και η απόλυση

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν η τοποθέτηση μιας «γουρούνας» στην πιάτσα άναψε τα αίματα. Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις, πριν ο οδηγός ταξί κινηθεί προς τον υπάλληλο, πιάνοντάς τον από τον λαιμό και ρίχνοντάς τον πάνω στο όχημα, ενώ ο υπάλληλος απαντά με χτυπήματα με το κράνος.

Η συμπλοκή έληξε με την παρέμβαση ψυχραιμότερων παριστάμενων, ενώ αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού, ο ιδιοκτήτης του ταξί προχώρησε στην άμεση καταγγελία της σύμβασης του οδηγού.

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