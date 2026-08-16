Ιαπωνία: Τουλάχιστον εννιά νεκροί από «πρωτοφανείς» σφοδρές βροχοπτώσεις στην πόλη Τσίμπα

Snapshot Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα άτομο αγνοείται από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην πόλη Τσίμπα της Ιαπωνίας.

Περισσότερες από 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, ενώ διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε πάνω από 20.000 νοικοκυριά και προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές.

Οι μετεωρολόγοι χαρακτήρισαν τα φαινόμενα «άνευ προηγουμένου» και κήρυξαν το ανώτατο επίπεδο συναγερμού για την περιοχή.

Οι βροχοπτώσεις ξεπέρασαν κατά τρεις φορές το μέσο όρο του μηνός Αυγούστου στην Τσίμπα, με πάνω από 70 σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές και 1.200 οχήματα να εγκαταλείπονται στους δρόμους.

Το κύμα κακοκαιρίας συνδέεται με διαδοχικές καταιγίδες και τυφώνες στην Ανατολική Ασία, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και εκκενώσεις σε Ιαπωνία, Φιλιππίνες και Κίνα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν πόλη Τσιμπά, ανατολικά του Τόκιο, ενώ ένα άτομο αγνοείται, όπως μετέδωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση NHK.

Το φαινόμενο, το οποίο οι αρχές χαρακτήρισαν «πρωτοφανές», είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν περισσότερες από 1.000 κατοικίες και να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες, ενώ διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας περιέγραψε τα καιρικά φαινόμενα ως «άνευ προηγουμένου», εξηγώντας ότι η θεομηνία προκλήθηκε από θερμό και υγρό αέρα που κινήθηκε ανατολικά και συγκρούστηκε με ψυχρότερες αέριες μάζες, δημιουργώντας εξαιρετικά ασταθείς ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Οι κατακλυσμιαίες βροχές προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά και εγκλωβίζοντας 7.000 ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια της νύχτας στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες πολίτες εγκλωβίστηκαν σε σταθμούς του μετρό, ενώ περίπου 1.800 άτομα αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο κτίριο της Περιφερειακής Κυβέρνησης.

«Πάμε προς επίπεδο έντονης βροχόπτωσης άνευ προηγουμένου», προειδοποιούσε αξιωματούχος του θεσμού κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα φαινόμενα αυτού του είδους πιο συχνά, αυξάνει τη διάρκεια και την έντασή τους.

Οι βροχές εξώθησαν τις αρχές να κηρύξουν συναγερμούς για κατολισθήσεις ενώ προκάλεσαν διακοπές της ηλεκτροδότησης, και στην πρωτεύουσα Τόκιο. Οι μετεωρολόγοι κήρυξαν για πρώτη φορά το ανώτατο επίπεδο συναγερμού για ισχυρές βροχοπτώσεις στην πόλη Τσιμπά.

Το πρωί της Παρασκευής στην πόλη Τσιμπά, η βροχόπτωση είχε ξεπεράσει κατά τρεις και πλέον φορές τις κατακρημνίσεις που καταγράφονται κατά κανόνα όλο τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην ευρύτερη περιοχή, πάνω από 70 σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές εν μέρει, σύμφωνα με τις αρχές του νομού, ενώ ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για περίπου 1.200 οχήματα που εγκαταλείφθηκαν στους δρόμους.

Το κύμα κακοκαιρίας εντάσσεται σε μια σειρά από διαδοχικές καταιγίδες και τυφώνες που πλήττουν την Ανατολική Ασία. Τις προηγούμενες ημέρες, η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες και η Κίνα επλήγησαν ταυτόχρονα από τις καταιγίδες Dolphin, Chan-Hom και Peilou, οι οποίες προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προληπτικές εκκενώσεις εκατομμυρίων κατοίκων.