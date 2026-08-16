Η διαδρομή του ανθρώπου που αρνείται να πάρει μεταφορικό μέσο
Ένα ταξίδι που υπολόγιζε ότι θα διαρκούσε περίπου 12 χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια αποστολή σχεδόν τριών δεκαετιών.
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Τον Νοέμβριο του 1998, ο Karl Bushby ξεκίνησε από την Punta Arenas, στο νότιο άκρο της Χιλής, με έναν στόχο που έμοιαζε σχεδόν αδύνατος: να επιστρέψει περπατώντας μέχρι την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Hull της Αγγλίας.
Σχεδόν 28 χρόνια αργότερα, ο πρώην αλεξιπτωτιστής του Βρετανικού Στρατού συνεχίζει την αποστολή του, που έχει ονομάσει Expedition Goliath, έχοντας διανύσει περισσότερα από 49.110 χιλιόμετρα.
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