Η διαδρομή του ανθρώπου που αρνείται να πάρει μεταφορικό μέσο

Ένα ταξίδι που υπολόγιζε ότι θα διαρκούσε περίπου 12 χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια αποστολή σχεδόν τριών δεκαετιών.

Newsroom

Η διαδρομή του ανθρώπου που αρνείται να πάρει μεταφορικό μέσο
WHAT THE FACT
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Τον Νοέμβριο του 1998, ο Karl Bushby ξεκίνησε από την Punta Arenas, στο νότιο άκρο της Χιλής, με έναν στόχο που έμοιαζε σχεδόν αδύνατος: να επιστρέψει περπατώντας μέχρι την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Hull της Αγγλίας.

Σχεδόν 28 χρόνια αργότερα, ο πρώην αλεξιπτωτιστής του Βρετανικού Στρατού συνεχίζει την αποστολή του, που έχει ονομάσει Expedition Goliath, έχοντας διανύσει περισσότερα από 49.110 χιλιόμετρα.

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