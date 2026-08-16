Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
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Στο αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς ενώ το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της κίνησης και την ασφαλή επιβίβαση των ταξιδιωτών.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφήνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα τέσσερα με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια.

Χθες, Σάββατο 15 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι, με 15.691 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν συνολικά 54 απόπλοι συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων, μεταφέροντας 9.239 επιβάτες.

Από το Λαύριο αναχώρησαν έξι πλοία με 2.704 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια, με 3.503 επιβάτες.

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