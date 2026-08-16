Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις μεθυσμένοι οδηγοί - Ο ένας με φορτηγό
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή
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Τρία άτομα συνελήφθησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Κατά τη διάρκεια των αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις οδηγοί είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ επιπλέον του επιτρεπόμενου ορίου.
Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 52, 29 και 38 ετών. Οι δύο πρώτοι εντοπίστηκαν να οδηγούν επιβατικά οχήματα στο κέντρο της πόλης και στον Εύοσμο αντίστοιχα, ενώ ο 38χρονος συνελήφθη στη Νέα Μηχανιώνα να οδηγεί φορτηγό υπό την επήρεια μέθης.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
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