Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σολομό Κορινθίας - Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Ε.Ο.

Οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 13:30 η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σολομός του Δήμου Κορινθίας, σήμερα 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00.

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κορινθίας.

Αυτη τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

Νωρίτερα δημιουργήθηκαν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα 10 χιλιόμετρα πριν από τα διόδια στο Σπαθοβούνι στο ρεύμα προς Αθήνα.