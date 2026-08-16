Κρήτη: Μετέφεραν ηλικιωμένη με ξαπλώστρα για να μη χάσει το πανηγύρι

Ένα συγκινητικό περιστατικό σημειώθηκε σε γλέντι στον Μυλοπόταμο της Κρήτης τον Δεκαπενταύγουστο.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα ο μουσικός, Πέτρος Μαρούλης, καταγράφεται η στιγμή που πολίτες μεταφέρουν μία ηλικιωμένη γυναίκα με ξαπλώστρα, προκειμένου να μην χάσει το πανηγύρι, η οποία δεν σταμάτησε να χειροκροτά την ορχήστρα.

«Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν…!!», έγραψε ο καλλιτέχνης και όπως φαίνεται από το βίντεο η γιαγιά το ευχαριστήθηκε με την ψυχή της.

Δείτε το βίντεο

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