Κρήτη: Μετέφεραν ηλικιωμένη με ξαπλώστρα για να μη χάσει το πανηγύρι
Η ηλικιωμένη δεν σταμάτησε να χειροκροτά την ορχήστρα
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Ένα συγκινητικό περιστατικό σημειώθηκε σε γλέντι στον Μυλοπόταμο της Κρήτης τον Δεκαπενταύγουστο.
Σε βίντεο που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα ο μουσικός, Πέτρος Μαρούλης, καταγράφεται η στιγμή που πολίτες μεταφέρουν μία ηλικιωμένη γυναίκα με ξαπλώστρα, προκειμένου να μην χάσει το πανηγύρι, η οποία δεν σταμάτησε να χειροκροτά την ορχήστρα.
«Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν…!!», έγραψε ο καλλιτέχνης και όπως φαίνεται από το βίντεο η γιαγιά το ευχαριστήθηκε με την ψυχή της.
Δείτε το βίντεο
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