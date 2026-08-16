Καιρός - Κολυδάς: Έρχονται ξανά ισχυροί άνεμοι - Ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία

Snapshot Την περίοδο έως τις 25 Αυγούστου προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας με μέγιστες τιμές έως 37°C, ακολουθούμενη από σταδιακή πτώση.

Από 23 έως 27 Αυγούστου αναμένονται ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ και ριπές που μπορεί να ξεπεράσουν τα 40 κόμβους σε περιοχές όπως το Κάβο Ντόρο.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και δυτικών περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο με εντάσεις 4 έως 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ή δυτικοί με μέτρια ένταση.

Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου, χωρίς σημαντικές μεταβολές έως τις 17 Αυγούστου. Snapshot powered by AI

Εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας, προβλέπονται το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέρθηκε στην 15ήμερη προοπτική των ανέμων και της θερμοκρασίας στη χώρα μας. «Το επόμενο 15ήμερο η κυκλοφορία του καιρού δείχνει νέα ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, κυρίως από τις 23 έως τις 27 Αυγούστου, με το Κεντρικό Αιγαίο και ιδιαίτερα τον Καφηρέα να συγκεντρώνουν το ισχυρότερο σήμα. Οι πιθανότητες για ανέμους 5 έως 6 μποφόρ αυξάνονται, ενώ οι ριπές στο Κάβο Ντόρο ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τους 40 kt» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, «σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαφαίνεται άνοδος της θερμοκρασίας έως περίπου τις 22–25 Αυγούστου, με κορύφωση κοντά στους 36–37°C, και στη συνέχεια σταδιακή πτώση. Μετά τη 10η ημέρα η αβεβαιότητα αυξάνεται αισθητά».

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Ο καιρός στην Ελλάδα την Κυριακή 16/8

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στα κεντρικά τμήματα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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