Διακοπές στην Ελλάδα για τον πρόεδρο της Γουινέας - Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η επιστροφή του

Ο Ντομπουγιά κατέλαβε την εξουσία το 2021 με πραξικόπημα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Διακοπές στην Ελλάδα για τον πρόεδρο της Γουινέας - Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η επιστροφή του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος της Γουινέας, Μαμαντί Ντουμπουγιά, επέστρεψε στη χώρα του υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά από διακοπές στην Ελλάδα.
  • Ο Ντουμπουγιά κατέλαβε την εξουσία το 2021 με πραξικόπημα και είχε υποσχεθεί γρήγορη επιστροφή στη δημοκρατία, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα.
  • Το ταξίδι του στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας αδείας του αρχηγού κράτους και είχε ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία της κυβέρνησης.
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Γουινέας διαβεβαίωσαν για τη διατήρηση της σταθερότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προέδρου.
  • Ο Ντουμπουγιά περιέγραψε τις διακοπές του ως σύντομη ανάπαυση και τόνισε την αποφασιστικότητά του να προωθήσει την ευημερία του λαού της Γουινέας.
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Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας επέστρεψε στη χώρα του ο πρόεδρος της Γουινέας, Μαμαντί Ντουμπουγιά, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε βρεθεί στην Ελλάδα για διακοπές.

Ο Ντομπουγιά, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία το 2021 με πραξικόπημα, ήταν αξιωματικός του στρατού με τον βαθμό του συνταγματάρχη, ενώ έχει υπηρετήσει και στην Λεγεώνα των Ξένων του γαλλικού στρατού. Όταν κατέλαβε την εξουσία στη Γουινέα με τον τεράστιο ορυκτό πλούτο, είχε υποσχεθεί σύντομη επιστροφή στη δημοκρατία, κάτι που όμως δεν έχει συμβεί εδώ και πέντε χρόνια.

Όπως είχε ανακοινώσει η προεδρία της Γουινέας το οικογενειακό ταξίδι του Ντουμπουγιά στην Ελλάδα ήταν στο πλαίσιο της ετήσιας άδειας που δικαιούται ο αρχηγός του κράτους και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «έρχεται έπειτα από χρόνια εντατικής διαχείρισης των κρατικών υποθέσεων και έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία της κυβέρνησης».

Ανακοίνωση για το ταξίδι είχε εκδώσει και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να περιορίσει τις φήμες και τις εικασίες τονίζοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διατηρήσουν τη σταθερότητα και θα διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ενώ προειδοποίησε επίσης τους πολίτες να μην πέσουν θύματα διαδικτυακής παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προέδρου.

Έτσι εξηγούνται και τα μέτρα ασφαλείας κατά την άφιξη του Ντουμπουγιά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αχμέντ Σεκού Τουρέ, σε μια τελετή στην οποία, μεταξύ άλλων, έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο πρωθυπουργός, μέλη της κυβέρνησης κ.α.

Όπως φαίνεται στο βίντεο εκτός από τους άνδρες με πολιτικά που βρίσκονται δίπλα στον πρόεδρο της Γουινέας, για την υποδοχή του επιστρατεύτηκαν μονάδες του στρατού αλλά και ένα θωρακισμένο όχημα στο οποίο τελικά επιβιβάστηκε.

O Μαμαντί Ντουμπουγιά περιέγραψε τις διακοπές του στην Ελλάδα ως «μια σύντομη στιγμή ανάπαυσης», προσθέτοντας «η Γουινέα προχωρά μπροστά, οι θεσμοί της λειτουργούν και τίποτα δεν μπορεί να εκτρέψει την αποφασιστικότητά μας να οδηγήσουμε το έθνος προς τους στόχους που έχουμε θέσει από κοινού, για την ευημερία του λαού μας».

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