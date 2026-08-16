Μάνη: 141 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε 4 ώρες - Ζημιές σε σπίτια και σε δρόμους

Snapshot Στην Ανατολική Μάνη σημειώθηκαν 141 χιλιοστά βροχής μέσα σε 4 ώρες, προκαλώντας σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές.

Καταγράφηκαν πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σε διάστημα 6 ωρών, με τις κορυφές των νεφών να φτάνουν τα 13 με 14 χιλιόμετρα ύψος.

Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμούς οδηγών από πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ συνεργεία εργάζονταν για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των δρόμων.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε από έμμεσο χτύπημα κεραυνού ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Σπάρτης, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Ο μηχανισμός αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα, με τη συμμετοχή ΕΚΑΒ, νοσοκομείου και υπηρεσιών αυτοδιοίκησης. Snapshot powered by AI

Ένα δυνατό μπουρίνι «χτύπησε» τη Μάνη, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, φέρνοντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην Κοκκάλα Μάνης, μέσα σε 4 περίπου ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής.

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Συγκρινόμενη με τα δεδομένα του σταθμού της Σπάρτης που λειτουργεί από το 2009, προκύπτει ότι η βροχή αυτή είναι περίπου δεκαπλάσια από αυτή που πέφτει κατά μέσο όρο στη Σπάρτη τον Αύγουστο.

Οι καταιγίδες που προκάλεσαν τη βροχόπτωση αυτή ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και συνοδεύονταν από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ψευδοχρωματισμένο τα νέφη, όπως τα κατέγραψε ο μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-12. Αποτυπώνεται η φάση (νερό ή πάγος) και το μέγεθος των υδάτινων αιωρημάτων μέσα στο νέφος.

Σε αυτή, με μπλε και γαλάζιες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές της κορυφής των νεφών όπου κυριαρχούν μικρού και μεγάλου μέγεθος παγοκρύσταλλοι, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί των ισχυρών καταιγίδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με χρήση κατάλληλων αλγορίθμων, υπολογίστηκε ότι οι κορυφές των νεφών ξεπερνούσαν τα 13 με 14 χιλιόμετρα ύψος.

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται η χρονική κατανομή των ηλεκτρικών εκκενώσεων εντός ακτίνας 25 χιλιομέτρων γύρω από τον σταθμό, όπως αυτές καταγράφηκαν από το όργανο Lightning Imager του δορυφόρου Meteosat-12.

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Όπως προκύπτει από αυτό, πάνω από 2.000 εκκενώσεις καταγράφηκαν από τις 14:00 έως τις 20:00, με τις μισές περίπου να καταγράφονται κατά τις ώρες 16:30-17:30, διάστημα στο οποίο σημειώθηκαν και οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις (68 χιλιοστά).

Τέλος, παρακάτω παρουσιάζονται τα νέφη καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις (κίτρινες-πορτοκαλί-κόκκινες αποχρώσεις) στην περιοχή στις 17:10 ώρα Ελλάδας.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Όλα τα δεδομένα του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12 παρέχονται από την EUMETSAT.

Τουλάχιστον δέκα απεγκλωβισμοί

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίστηκαν στις περιοχές Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλύπα, Κοκκάλα, Έξω Νύμφη, Λάγια και Πόρτο Κάγιο.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου 50 φορές, κυρίως για οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις για τη διάσωση και μεταφορά οδηγών σε ασφαλή σημεία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι οδηγοί απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους μόλις η κακοκαιρία άρχισε να εξασθενεί.

Την ίδια στιγμή, συνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης εργάζονταν μέχρι αργά το βράδυ για να καθαρίσουν και να ανοίξουν ξανά τους δρόμους. Ειδικά στο Καραβοστάσι, το οποίο αποτελεί τουριστικό κόμβο το καλοκαίρι, παγιδεύτηκαν και αρκετοί επισκέπτες.

Στο σημείο όπου η 50χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στη Μάνη, όταν κεραυνός χτύπησε το αυτοκίνητο μιας γυναίκας την ώρα που η περιοχή βρισκόταν στο έλεος της σφοδρής κακοκαιρίας.

Η περίπου 50χρονη γυναίκα βρισκόταν μέσα στο όχημά της, όταν σημειώθηκε το ισχυρό πλήγμα. Από την ένταση του κεραυνού, άνοιξαν ακόμη και οι αερόσακοι του αυτοκινήτου, ενώ η ίδια τραυματίστηκε.

Στο σημείο όπου χτυπήθηκε από κεραυνό το αυτοκίνητο βρέθηκε το ΕΡΤnews, καταγράφοντας τις εικόνες από την πρωτοφανή κακοκαιρία που έπληξε τη Μάνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η περιοχή δεχόταν τεράστιες ποσότητες νερού και οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε χειμάρρους. Στο συγκεκριμένο σημείο, μάλιστα, είχαν εγκλωβιστεί περισσότερα από 100 οχήματα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων.

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Βρισκόταν κάτω από δέντρο

Όπως περιέγραψε ο ρεπόρτερ, στο σημείο βρίσκεται μια βελανιδιά, κάτω από την οποία είχε σταθμεύσει το όχημα. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της κακοκαιρίας, με δρόμους γεμάτους νερά και φερτά υλικά και αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί.

Η πρόσβαση στη γυναίκα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους. Αστυνομικοί και διασώστες από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης χρειάστηκε να προσεγγίσουν πεζή το σημείο για να τη βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που μεταδόθηκε από το σημείο, το πλήγμα ήταν τόσο ισχυρό ώστε άνοιξαν ακόμη και οι αερόσακοι του αυτοκινήτου.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, οι διασώστες κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να την απομακρύνουν με ασφάλεια.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου τέθηκε υπό ιατρική παρακολούθηση.

Εκτός κινδύνου η γυναίκα

Η περίπου 50χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταδόθηκε η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

Παραμένει υπό παρακολούθηση για τις απαραίτητες εξετάσεις και, εφόσον το κρίνουν οι θεράποντες ιατροί, είναι πιθανό να πάρει εξιτήριο ακόμη και σήμερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες ώρες της κακοκαιρίας, όταν η Μάνη είχε δεχθεί τεράστιες ποσότητες νερού και η κυκλοφορία είχε ουσιαστικά παραλύσει σε πολλά σημεία.

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