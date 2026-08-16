Σικελία: Άγνωστοι έκλεψαν πολύτιμους πίνακες από μουσείο στην Μεσσήνη

Snapshot Τρεις πολύτιμοι πίνακες του Αντονέλο ντα Μεσίνα εκλάπησαν από το Περιφερειακό Διαδραστικό Μουσείο της Μεσσήνης στη Σικελία το βράδυ της 15ης Αυγούστου.

Η ληστεία συνέβη κατά την πομπή της Παναγίας της Κοίμησης της Θεοτόκου, όταν η προσοχή του κόσμου ήταν στραμμένη στο τελετουργικό.

Εκλάπησαν τρεις από τις πέντε σωζόμενες σανίδες του Πολύπτυχου του Αγίου Γρηγορίου και μια δίπτυχη ξύλινη εικόνα με θρησκευτικές απεικονίσεις.

Η δίπτυχη εικόνα, που φυλασσόταν σε θωρακισμένη προθήκη, είχε αποκτηθεί από την Περιφέρεια Σικελίας μέσω του οίκου Christie's.

Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των κλεμμένων έργων και των δραστών συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Άγνωστοι κατάφεραν να παρακάμψουν τα συστήματα ασφαλείας του Περιφερειακού Διαδραστικού Μουσείου της Μεσσήνης στην Σικελία το βράδυ του Σαββάτου, και έκλεψαν πολύτιμους πίνακες του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντονέλο ντα Μεσίνα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η ληστεία έγινε το βράδυ της 15 Αυγούστου, κατά τις 21:50 τοπική ώρα (22:50 ώρα Ελλάδος), όταν η προσοχή του κόσμου ήταν στραμμένη στο τελετουργικό της πομπής της Παναγίας της Κοίμησης της Θεοτόκου, με το λεγόμενο μεγάλο άρμα του Βάρα.

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια ραδιοτηλεόραση ANSA, οι δράστες έκλεψαν τρεις από τις πέντε σωζόμενες σανίδες του περίφημου Πολύπτυχου του Αγίου Γρηγορίου (Polittico di San Gregorio), ένα έργο που δημιούργησε ο Αντονέλο το 1473 για το μοναστήρι του Αγίου Γρηγορίου στη Μεσσήνη.

Μαζί με τις τρεις σανίδες, οι δράστες έκλεψαν και δίπτυχη ξύλινη εικόνα, η οποία απεικονίζει στη μία πλευρά την Παναγία με το Θείο Βρέφος και έναν Φραγκισκανό σε προσευχή και στην άλλη τον Χριστό σε Pietà.

Το συγκεκριμένο έργο χρονολογείται ότι δημιουργήθηκε μεταξύ του 1465 και του 1470, έχει διαστάσεις 16 επί 11,9 εκατοστά, και, σύμφωνα με το μουσείο, είχε φιλοτεχνηθεί από τον Αντονέλο το 2003. Είχε αποκτηθεί από την Περιφέρεια της Σικελίας μέσω του οίκου Christie's και φυλασσόταν σε θωρακισμένη προθήκη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.