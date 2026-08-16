Σικελία: Άγνωστοι έκλεψαν πολύτιμους πίνακες από μουσείο στην Μεσσήνη

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η ληστεία έγινε το βράδυ της 15 Αυγούστου, κατά τις 21:50 τοπική ώρα (22:50 ώρα Ελλάδος), όταν η προσοχή του κόσμου ήταν στραμμένη στο τελετουργικό της πομπής της Παναγίας της Κοίμησης της Θεοτόκου, με το λεγόμενο μεγάλο άρμα του Βάρα

Newsroom

Σικελία: Άγνωστοι έκλεψαν πολύτιμους πίνακες από μουσείο στην Μεσσήνη
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρεις πολύτιμοι πίνακες του Αντονέλο ντα Μεσίνα εκλάπησαν από το Περιφερειακό Διαδραστικό Μουσείο της Μεσσήνης στη Σικελία το βράδυ της 15ης Αυγούστου.
  • Η ληστεία συνέβη κατά την πομπή της Παναγίας της Κοίμησης της Θεοτόκου, όταν η προσοχή του κόσμου ήταν στραμμένη στο τελετουργικό.
  • Εκλάπησαν τρεις από τις πέντε σωζόμενες σανίδες του Πολύπτυχου του Αγίου Γρηγορίου και μια δίπτυχη ξύλινη εικόνα με θρησκευτικές απεικονίσεις.
  • Η δίπτυχη εικόνα, που φυλασσόταν σε θωρακισμένη προθήκη, είχε αποκτηθεί από την Περιφέρεια Σικελίας μέσω του οίκου Christie's.
  • Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των κλεμμένων έργων και των δραστών συνεχίζονται.
Snapshot powered by AI

Άγνωστοι κατάφεραν να παρακάμψουν τα συστήματα ασφαλείας του Περιφερειακού Διαδραστικού Μουσείου της Μεσσήνης στην Σικελία το βράδυ του Σαββάτου, και έκλεψαν πολύτιμους πίνακες του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντονέλο ντα Μεσίνα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η ληστεία έγινε το βράδυ της 15 Αυγούστου, κατά τις 21:50 τοπική ώρα (22:50 ώρα Ελλάδος), όταν η προσοχή του κόσμου ήταν στραμμένη στο τελετουργικό της πομπής της Παναγίας της Κοίμησης της Θεοτόκου, με το λεγόμενο μεγάλο άρμα του Βάρα.

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια ραδιοτηλεόραση ANSA, οι δράστες έκλεψαν τρεις από τις πέντε σωζόμενες σανίδες του περίφημου Πολύπτυχου του Αγίου Γρηγορίου (Polittico di San Gregorio), ένα έργο που δημιούργησε ο Αντονέλο το 1473 για το μοναστήρι του Αγίου Γρηγορίου στη Μεσσήνη.

Μαζί με τις τρεις σανίδες, οι δράστες έκλεψαν και δίπτυχη ξύλινη εικόνα, η οποία απεικονίζει στη μία πλευρά την Παναγία με το Θείο Βρέφος και έναν Φραγκισκανό σε προσευχή και στην άλλη τον Χριστό σε Pietà.

Το συγκεκριμένο έργο χρονολογείται ότι δημιουργήθηκε μεταξύ του 1465 και του 1470, έχει διαστάσεις 16 επί 11,9 εκατοστά, και, σύμφωνα με το μουσείο, είχε φιλοτεχνηθεί από τον Αντονέλο το 2003. Είχε αποκτηθεί από την Περιφέρεια της Σικελίας μέσω του οίκου Christie's και φυλασσόταν σε θωρακισμένη προθήκη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ουγγαρία: Κοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός του πολωνικού λεωφορείου με προσκυνητές

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Παρατείνεται η προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων στην περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις μελών διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα - Ήχησε το 112, επιχειρούν 7 εναέρια και δεκάδες πυροσβέστες

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνική αποστολή κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Σκέρτσου στην αντιπολίτευση για τις πυρκαγιές: «Ακυρώνουν το έργο των πυροσβεστών»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: 141 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε 4 ώρες - Ζημιές σε σπίτια και σε δρόμους

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Σουφλί: Οι ντόπιοι χτίζουν σπίτι και το χαρίζουν σε όποιο ζευγάρι εγκατασταθεί στην περιοχή

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Άγνωστοι έκλεψαν πολύτιμους πίνακες του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντονέλο ντα Μεσίνα από μουσείο στην Μεσσήνη

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Στο σημείο όπου η 50χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό - Άνοιξαν κι οι αερόσακοι του ΙΧ

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Διακοπές στην Ελλάδα για τον πρόεδρο της Γουινέας - Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η επιστροφή του

14:01WHAT THE FACT

Γιαγιά 100 ετών γιόρτασε τα γενέθλιά της με ελεύθερη πτώση!

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Ασφαλείς θερμοκρασίες απόψυξης ανά τύπο τροφίμου: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το μαγείρεμα

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Περισσότερα από 30.000 στρέμματα έχουν καεί λόγω τεράστιας πυρκαγιάς - Η φωτιά κατευθύνεται προς την Γερμανία

13:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Έρχονται ξανά ισχυροί άνεμοι - Ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία

13:42ΚΟΣΜΟΣ

«Ακόμη δεν ξέρουμε ποιος μας επιτέθηκε»: Μυστήριο με επιθέσεις drones κατά αλιευτικών σκαφών στον Ισημερινό, ενώ ένα μπλε «πλοίο-φάντασμα» τους παρακολουθούσε

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Βρέθηκε στα αρχεία του το όνομα μοντέλου που αγνοείται από το 2015

13:33TRAVEL

Οικογενειακές Διακοπές 2026: Περισσότεροι από 60 οικονομικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί στην ηπειρωτική Ελλάδα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

13:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η άφιξη στη Γερμανία και το συγκινητικό μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα - Ήχησε το 112, επιχειρούν 7 εναέρια και δεκάδες πυροσβέστες

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Στο σημείο όπου η 50χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό - Άνοιξαν κι οι αερόσακοι του ΙΧ

15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

13:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Έρχονται ξανά ισχυροί άνεμοι - Ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: 141 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε 4 ώρες - Ζημιές σε σπίτια και σε δρόμους

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πλησιάζει η μέρα για το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η άφιξη στη Γερμανία και το συγκινητικό μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

10:19TRAVEL

Από το Κεντάκι στην Ημαθία - Xημικός κάνει το χωράφι... τουριστικό προορισμό

11:32ΥΓΕΙΑ

Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου για τον ιό του Δυτικού Νείλου - Πρωτοφανής έξαρση, απαιτούνται μέτρα αυτοπροστασίας - SOS από τους ειδικούς

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

13:33TRAVEL

Οικογενειακές Διακοπές 2026: Περισσότεροι από 60 οικονομικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί στην ηπειρωτική Ελλάδα

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

12:47LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο με το «Αθήνα μου»

13:42ΚΟΣΜΟΣ

«Ακόμη δεν ξέρουμε ποιος μας επιτέθηκε»: Μυστήριο με επιθέσεις drones κατά αλιευτικών σκαφών στον Ισημερινό, ενώ ένα μπλε «πλοίο-φάντασμα» τους παρακολουθούσε

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνική αποστολή κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης

12:15WHAT THE FACT

Πριν από 64 χρόνια ήταν μια άγονη έκταση: Σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνητά δάση του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ