Ελληνική αποστολή κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης

Ο οδηγός βουνού Χρήστος Τασούλας, ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχε στην αποστολή, μίλησε ζωντανά από τα Τζουμέρκα και το χωριό Ματσούκι στην ΕΡΤ3, περιγράφοντας την απαιτητική ανάβαση, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, την πολύμηνη προετοιμασία αλλά και τη συγκίνηση της στιγμής που η ομάδα αντίκρισε την κορυφή

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Ελληνική αποστολή κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης
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  • Ομάδα 18 Ελλήνων κατέκτησε την κορυφή του Ελμπρούς στα 5.642 μέτρα, την υψηλότερη στην Ευρώπη, μετά από απαιτητική ανάβαση και πολύμηνη προετοιμασία.
  • Η αποστολή είχε συνολικά 22 μέλη, με τέσσερις να μην φτάνουν στην κορυφή λόγω δυσκολιών.
  • Η επιτυχία ήταν σημαντική μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του προηγούμενου έτους, όταν η ομάδα αναγκάστηκε να επιστρέψει 200 μέτρα πριν την κορυφή για λόγους ασφαλείας.
  • Κύριες δυσκολίες της ανάβασης ήταν οι ισχυροί άνεμοι και οι γρήγορες μεταβολές του καιρού, με ανέμους έως 60-70 χλμ/ώρα.
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Την κορυφή του Ελμπρούς στον Καύκασο, την ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης στα 5.642 μέτρα, κατάφεραν να κατακτήσουν 18 Έλληνες.

Ο οδηγός βουνού Χρήστος Τασούλας, ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχε στην αποστολή, μίλησε ζωντανά από τα Τζουμέρκα και το χωριό Ματσούκι στην ΕΡΤ3, περιγράφοντας την απαιτητική ανάβαση, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, την πολύμηνη προετοιμασία αλλά και τη συγκίνηση της στιγμής που η ομάδα αντίκρισε την κορυφή.

«Η ανάβαση αυτή είναι από μόνη της μία πολύ σημαντική ανάβαση, καθώς πρόκειται για το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης, το Ελμπρούς, στα 5.642 μέτρα. Ήμασταν εκεί περίπου δέκα ημέρες πριν και καταφέραμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη ελληνική ανάβαση με 18 άτομα», ανέφερε.

Η αποστολή αριθμούσε συνολικά 22 άτομα. Τέσσερις δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή, ωστόσο, όπως τόνισε ο Χρήστος Τασούλας, «η προσπάθεια δεν είναι μόνο η κορυφή, είναι όλο το ταξίδι».

Η προηγούμενη προσπάθεια

Η επιτυχία είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την ομάδα, καθώς είχε προηγηθεί μια άλλη προσπάθεια την προηγούμενη χρονιά, όταν 37 Έλληνες είχαν επιχειρήσει την ανάβαση, αλλά οι καιρικές συνθήκες τούς ανάγκασαν να επιστρέψουν ενώ βρίσκονταν μόλις περίπου 200 μέτρα από την κορυφή.

«Έπρεπε να γυρίσουμε για λόγους ασφαλείας», σημείωσε ο οδηγός βουνού, «Η ασφάλεια των συμμετεχόντων βρίσκεται πάντοτε πάνω από την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στο Ελμπρούς είναι οι ισχυροί άνεμοι και οι γρήγορες μεταβολές των καιρικών συνθηκών.

«Το πιο δύσκολο κομμάτι του Ελμπρούς είναι ο άνεμος. Όλες τις ημέρες είχε περίπου 60-70 χιλιόμετρα αέρα, αλλά τη δεύτερη ημέρα που είχαμε σχεδιάσει την ανάβασή μας, ευτυχώς ο άνεμος ήταν περίπου στα 30-35 χιλιόμετρα και καταφέραμε να κάνουμε την ανάβασή μας», είπε.

Ορειβάτες - Κορυφή Ευρώπης

Το κλίμα ήταν ήδη βαρύ, καθώς, λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν χάσει τη ζωή τους ορειβάτες άλλων αποστολών στην ευρύτερη περιοχή.

«Εμείς δεν το βάλαμε κάτω. Το προσπαθήσαμε, το καταφέραμε», σημείωσε.

Για την ομάδα, πάντως, η επόμενη κορυφή βρίσκεται ήδη μπροστά. Την ώρα της ζωντανής σύνδεσης, μία ομάδα 12 ατόμων βρισκόταν στο Κιλιμάντζαρο, την υψηλότερη κορυφή της Αφρικής.

Από το Ματσούκι, με τις κορυφές των Τζουμέρκων να υψώνονται πίσω του, έκλεισε τη σύνδεση με μία φράση που συνοψίζει τη σχέση του με το βουνό: «Τα βουνά τα αγαπάμε, τα θέλουμε, δεν τα αφήνουμε ούτε στις διακοπές μας».

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