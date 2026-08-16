Τραγωδία στην Ουγγαρία: Κοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός του πολωνικού λεωφορείου με προσκυνητές

Snapshot Ένα πολωνικό λεωφορείο με 57 επιβάτες ανατράπηκε στην Ουγγαρία, προκαλώντας 12 νεκρούς και τουλάχιστον 10 σοβαρά τραυματίες.

Ο οδηγός συνελήφθη και η αστυνομία εκτιμά ότι πιθανότατα αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Οι ομάδες διάσωσης απεγκλώβισαν επιβάτες από τα παράθυρα λόγω της συνθλιμμένης οροφής του λεωφορείου.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας διέταξε ειδική πτήση για τη μεταφορά των επιβατών και παρείχε ιατρική και προξενική βοήθεια στους πληγέντες.

Το δυστύχημα αποτελεί το χειρότερο τροχαίο στην Ουγγαρία από το 2003. Snapshot powered by AI

Ένα πολωνικό λεωφορείο που επέστρεφε από προσκύνημα με 57 επιβαίνοντες ανατράπηκε τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο M3 της Ουγγαρίας, κοντά στο Μεζοκερέστες, με αποτέλεσμα 12 νεκρούς και τουλάχιστον 10 σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας και της Εθνικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών.

Το όχημα ταξίδευε από τη Σερβία προς την Πολωνία και βγήκε από τον δρόμο τα ξημερώατα της Κυριακής, περίπου 140 χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη. Σ

Σύμφωνα με το AFP, ο οδηγός συνελήφθη και η αστυνομία εκτιμά ότι πιθανότατα αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Οι ομάδες διάσωσης αναγκάστηκαν να απεγκλωβίσουν ορισμένους επιβάτες από τα παράθυρα, καθώς είχαν παγιδευτεί κάτω από τη συνθλιμμένη οροφή του λεωφορείου, όπως ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

🇵🇱🇭🇺12 Killed, At Least 10 Injured in Polish Bus Crash in Hungary



A Polish-registered bus carrying 57 passengers and two drivers overturned on the M3 motorway near Mezőkeresztes, eastern Hungary, early Sunday. The bus veered off the road into a ditch while heading toward… pic.twitter.com/GhrnrLvqz6 — Global Brief (@globalbrief_now) August 16, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Péter Magyar, επιβεβαίωσε μέσω Facebook ότι τουλάχιστον 10 άτομα υπέστησαν σοβαρά τραύματα. Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε τις ομάδες που αποστάλθηκαν στον τόπο του ατυχήματος. Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανέφερε ότι 37 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τεσσάρων πόλεων.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, διέταξε την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης για τη μεταφορά των επιβατών που ήταν σε θέση να ταξιδέψουν. Είπε επίσης ότι όλοι οι πληγέντες θα λάβουν την απαραίτητη ιατρική και προξενική βοήθεια.

Το δυστύχημα ήταν το χειρότερο τροχαίο στην Ουγγαρία τα τελευταία 23 χρόνια. Το 2003, ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα γερμανικό τουριστικό λεωφορείο στο Σιόφοκ, με αποτέλεσμα 33 νεκρούς.