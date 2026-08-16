Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε παρασύρει ομάδα αστυνομικών στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Το ιρανικό καθεστώς προχώρησε στην εκτέλεση του Σαχράμ Σαντέγκι, ο οποίος καταδικάστηκε διότι παρέσυρε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του ομάδα αστυνομικών στην πόλη Καράτζ τον Ιανουάριο, κατά την διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, τραυματίζοντας επτά από αυτούς, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Ο Σαχράμ Σαντέγκι, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο για επιχειρησιακή δράση προς όφελος του σιωνιστικού καθεστώτος και των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτελέστηκε σήμερα το πρωί», μετέδωσε το Mizan, πρακτορείο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας.

Το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ του επέβαλε την θανατική ποινή και την δήμευση της περιουσίας του για «επιχειρησιακή δράση υπέρ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών οργανώσεων» σύμφωνα με τον ιρανικό αντιτρομοκρατικό νόμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση που εκτελέστηκε σήμερα το πρωί.

Το 2025, οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους, αριθμός ρεκορ μετά το 1989, ανέφεραν πρόσφατα οι ΜΚΟ Iran Human Rights (Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν) και Ensemble contre la peine de mort (Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής, ECPM), που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα που χρησιμοποιεί πιο συχνά τη θανατική ποινή μετά την Κίνα.