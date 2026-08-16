Το «Ραδιόφωνο της Ημέρας της Κρίσης» βγήκε στον αέρα με ένα νέο μυστηριώδες σήμα

Ο ραδιοσταθμός UVB-76, εκπέμπει από το 1976 κυρίως μονότονους θορύβους

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το «Ραδιόφωνο της Ημέρας της Κρίσης» βγήκε στον αέρα με ένα νέο μυστηριώδες σήμα
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Ο ραδιοφωνικός σταθμός UVB-76, γνωστός και ως «Ραδιόφωνο της Ημέρας της Κρίσης», μετέδωσε στον αέρα ένα νέο μήνυμα, σύμφωνα με το κανάλι Telegram «UVB-76 Logi» . Αυτή τη φορά ακούστηκε το σήμα «χτένα».

Ο ραδιοσταθμός UVB-76, γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Ζουζούλα», εκπέμπει από το 1976.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ο αέρας του γεμίζει με μονότονους θορύβους — ακριβώς εξαιτίας αυτών απέκτησε και το ανεπίσημο παρατσούκλι του. Κατά καιρούς εμφανίζονται στον αέρα κρυπτογραφημένα φωνητικά μηνύματα, αλλά το περιεχόμενό τους δεν αποκαλύπτεται επίσημα.

Προηγουμένως, η βρετανική εφημερίδα The Sun είχε εστιάσει την προσοχή της στα μηνύματα που ακούστηκαν στον αέρα του UVB-76. Η εφημερίδα συνέδεσε την εμφάνιση νέων κωδικών λέξεων στον αέρα του σταθμού με πιθανές απειλές κατά του ΝΑΤΟ, ωστόσο η ακριβής σημασία των μεταδιδόμενων μηνυμάτων παρέμεινε άγνωστη.

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