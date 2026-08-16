Φωτιά στη Σαλαμίνα - Δήμαρχος νησιού: Έχουν καεί σπίτια - Σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για εκκενώσεις
Σε δύο πύρινα μέτωπα μαίνεται η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια.
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Ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι έχουν καεί σπίτια από την πυρκαγιά που μαίνεται στο νησί.
Σκιαγραφώντας την κατάσταση στο νησί, τη χαρακτήρισε δύσκολη.
Επίσης, ενημέρωσε πως είναι σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για εκκενώσεις διά θαλάσσης από την περιοχή Περιστέρια εφόσον χρειαστεί.
Αξιολόγησε ότι το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή Περιστέρια.
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