Φωτιά στη Σαλαμίνα - Δήμαρχος νησιού: Έχουν καεί σπίτια - Σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για εκκενώσεις

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι έχουν καεί σπίτια από την πυρκαγιά που μαίνεται στο νησί.

Σκιαγραφώντας την κατάσταση στο νησί, τη χαρακτήρισε δύσκολη.

Επίσης, ενημέρωσε πως είναι σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για εκκενώσεις διά θαλάσσης από την περιοχή Περιστέρια εφόσον χρειαστεί.

Αξιολόγησε ότι το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή Περιστέρια.