Φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί - Εντοπίστηκαν οι σοροί στη διάρκεια της κατάσβεσης

Οι σοροί εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια 

Δέσποινα Σοφιανίδου

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί - Εντοπίστηκαν οι σοροί στη διάρκεια της κατάσβεσης
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο νεκροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, που καίει σε Περιστέρια και Σελήνια.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 32 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, αεροσκάφη, ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου.
  • Εκδόθηκαν επανειλημμένα μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από πληττόμενες περιοχές προς ασφαλείς κατευθύνσεις.
  • Η Σαλαμίνα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση.
  • Καταστράφηκαν σπίτια και πλωτά μέσα είναι σε ετοιμότητα για εκκενώσεις διά θαλάσσης αν χρειαστεί.
Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει σε δύο πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι το παραλιακό μέτωπο είναι στα Περιστέρια.

«Ήταν σαν να εξερράγη πυριτιδαποθήκη»: Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση περιέγραψαν στο Newsbomb από την Πυροσβεστική την ένταση της φωτιάς που ξέσπασε στα Περιστέρια της Σαλαμίνας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν πλέον 146 πυροσβέστες, με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 32 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους., ενώ στην επιχείρηση συντρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, στις 14:55 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:05, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Αιάντειο.

Στις 15:18 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες με κατεύθυνση προς παραλία Σατερλή.

Στις 15:22 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για την πυρκαγιά στα Σελίνια.

Στις 15:32 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Δεη Χαλιώτη και Περάνη με κατεύθυνση προς Αιάντιο.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Επίσης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός έκανε γνωστό ότι στην περιοχή Περιστέρια έχει καταπλεύσει το πυροσβεστικό πλοίο Μουζακίτης προκειμένου αν χρειαστεί να παραλάβει κόσμο. Ακόμα καταπλέει άλλο ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος για να μεταφέρει κόσμο σε ασφαλή σημεία, αν χρειαστεί.

Δήμαρχος Σαλαμίνας: Έχουν καεί σπίτια

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι έχουν καεί σπίτια από την πυρκαγιά που μαίνεται στο νησί.

Σκιαγραφώντας την κατάσταση στο νησί, τη χαρακτήρισε δύσκολη.

Επίσης, ενημέρωσε πως είναι σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για εκκενώσεις διά θαλάσσης από την περιοχή Περιστέρια εφόσον χρειαστεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί - Εντοπίστηκαν οι σοροί στη διάρκεια της κατάσβεσης

16:49ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Όλγα Κεφαλογιάννη εξυμνεί τα Μάταλα: «Εδώ συναντώνται η αρχαία Κρήτη με την ελευθερία»

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η θέλησή του για Ντόρτμουντ, η μεγάλη συμφωνία και η υπόσχεση του Ιβάν Σαββίδ

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα -Αρτοποιός: Σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για απομακρύνσεις - Πώς ξέσπασε η φωτιά

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ποινικοποιεί τις συνεντεύξεις σε εχθρικά ξένα μέσα ενημέρωσης - Απαγορευτικό για ΗΠΑ - Ισραήλ

16:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ενδεκαδάτος o Χρήστος Τζόλης για το Community Shield

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Σύλληψη για «σπιτική» καλλιέργεια κάνναβης – Κατασχέθηκαν δενδρύλλια ύψους έως δύο μέτρων

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Σαλαμίνας: Έχουν καεί σπίτια - Σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για εκκενώσεις

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Σήμερα θα παντρευόταν - Ο γαμπρός βρέθηκε νεκρός στα ερείπια του ξενοδοχείου

15:56WHAT THE FACT

Το «Ραδιόφωνο της Ημέρας της Κρίσης» βγήκε στον αέρα με ένα νέο μυστηριώδες σήμα

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο πύρινα μέτωπα - Πολύ κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Μπαράζ 112

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Η στιγμή της εκτέλεσης Περουβιανής δικηγόρου σε εστιατόριο την ώρα που τρώει με παρέα

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε παρασύρει ομάδα αστυνομικών στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ουγγαρία: Κοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός του πολωνικού λεωφορείου με προσκυνητές

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Παρατείνεται η προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων στην περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις μελών διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα - Ήχησε το 112, επιχειρούν 7 εναέρια και δεκάδες πυροσβέστες

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνική αποστολή κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Σκέρτσου στην αντιπολίτευση για τις πυρκαγιές: «Ακυρώνουν το έργο των πυροσβεστών»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: 141 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε 4 ώρες - Ζημιές σε σπίτια και σε δρόμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο πύρινα μέτωπα - Πολύ κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Μπαράζ 112

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί - Εντοπίστηκαν οι σοροί στη διάρκεια της κατάσβεσης

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Σαλαμίνας: Έχουν καεί σπίτια - Σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για εκκενώσεις

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα -Αρτοποιός: Σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για απομακρύνσεις - Πώς ξέσπασε η φωτιά

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Η στιγμή της εκτέλεσης Περουβιανής δικηγόρου σε εστιατόριο την ώρα που τρώει με παρέα

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνική αποστολή κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πλησιάζει η μέρα για το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

13:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Έρχονται ξανά ισχυροί άνεμοι - Ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία

15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Στο σημείο όπου η 50χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό - Άνοιξαν κι οι αερόσακοι του ΙΧ

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ουγγαρία: Κοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός του πολωνικού λεωφορείου με προσκυνητές

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: 141 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε 4 ώρες - Ζημιές σε σπίτια και σε δρόμους

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα - Ήχησε το 112, επιχειρούν 7 εναέρια και δεκάδες πυροσβέστες

13:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η άφιξη στη Γερμανία και το συγκινητικό μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ

11:32ΥΓΕΙΑ

Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου για τον ιό του Δυτικού Νείλου - Πρωτοφανής έξαρση, απαιτούνται μέτρα αυτοπροστασίας - SOS από τους ειδικούς

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η θέλησή του για Ντόρτμουντ, η μεγάλη συμφωνία και η υπόσχεση του Ιβάν Σαββίδ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ