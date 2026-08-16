Φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί - Εντοπίστηκαν οι σοροί στη διάρκεια της κατάσβεσης

Snapshot Δύο νεκροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, που καίει σε Περιστέρια και Σελήνια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 32 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, αεροσκάφη, ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου.

Εκδόθηκαν επανειλημμένα μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από πληττόμενες περιοχές προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Η Σαλαμίνα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Καταστράφηκαν σπίτια και πλωτά μέσα είναι σε ετοιμότητα για εκκενώσεις διά θαλάσσης αν χρειαστεί. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει σε δύο πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι το παραλιακό μέτωπο είναι στα Περιστέρια.

«Ήταν σαν να εξερράγη πυριτιδαποθήκη»: Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση περιέγραψαν στο Newsbomb από την Πυροσβεστική την ένταση της φωτιάς που ξέσπασε στα Περιστέρια της Σαλαμίνας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν πλέον 146 πυροσβέστες, με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 32 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους., ενώ στην επιχείρηση συντρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, στις 14:55 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:05, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Αιάντειο.

Στις 15:18 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες με κατεύθυνση προς παραλία Σατερλή.

Στις 15:22 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για την πυρκαγιά στα Σελίνια.

Στις 15:32 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Δεη Χαλιώτη και Περάνη με κατεύθυνση προς Αιάντιο.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Επίσης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός έκανε γνωστό ότι στην περιοχή Περιστέρια έχει καταπλεύσει το πυροσβεστικό πλοίο Μουζακίτης προκειμένου αν χρειαστεί να παραλάβει κόσμο. Ακόμα καταπλέει άλλο ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος για να μεταφέρει κόσμο σε ασφαλή σημεία, αν χρειαστεί.

Δήμαρχος Σαλαμίνας: Έχουν καεί σπίτια

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι έχουν καεί σπίτια από την πυρκαγιά που μαίνεται στο νησί.

Σκιαγραφώντας την κατάσταση στο νησί, τη χαρακτήρισε δύσκολη.

Επίσης, ενημέρωσε πως είναι σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για εκκενώσεις διά θαλάσσης από την περιοχή Περιστέρια εφόσον χρειαστεί.

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