Φωτιά στη Σαλαμίνα: Από οικόπεδο με σκουπίδια ξεκίνησε η πυρκαγιά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στη Σαλαμίνα, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην Πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομαχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Η μαρτυρία εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς. Το σημείο που υπέδειξε ο κάτοικος βρίσκεται κοντά στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με το πύρινο μέτωπο να κινείται στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 32 οχήματα, καθώς και πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Την ίδια ώρα, έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που απειλούνται από την πυρκαγιά.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκαν δύο σοροί, ενώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σαλαμίνας, Γιώργο Παναγόπουλο, έχουν καταστραφεί και σπίτια από την πυρκαγιά.

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