Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Ζευγάρι ηλικιωμένων οι δύο νεκροί - 473 απεγκλωβισμοί από θαλάσσης

Snapshot Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σαλαμίνα λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια.

Οι σοροί βρέθηκαν κοντά στην οδό Ανδρομάχης, όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 14:43 και μέσα σε επτά λεπτά εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα λόγω ισχυρών ανέμων.

Καταστράφηκε πευκοδάσος και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από οικόπεδο με απορρίμματα κοντά στην οδό Ανδρομάχης, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου. Snapshot powered by AI

Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που μαίνεται στη Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δράσης των δυνάμεων κατάσβεσης στην περιοχή Περιστέρια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι δύο σοροί εντοπίστηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ζευγάρι, το οποίο εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του κατά την εκδήλωση της πύρινης λαίλαπας, προτού προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για την έναρξη του συμβάντος στις 14:43. Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, το μέτωπο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καίγοντας πευκοδάσος και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες.

Όσον αφορά τα αίτια της τραγωδίας, κάτοικος της περιοχής που προέβη στην αρχική αναγγελία της πυρκαγιάς κατέθεσε στις Αρχές ότι η εστία ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο με απορρίμματα.

473 απεγκλωβισμοί διά θαλάσσης

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες, με τη συμμετοχή επτά πλωτών σκαφών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 473 άτομα, τα οποία μετεπιβιβάζονται σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Η κατάσταση στο νησί παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς καίει στην περιοχή Σελήνια. Στη Σαλαμίνα επιχειρούν συνολικά για τις δύο πυρκαγιές 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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