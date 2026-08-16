Liveblog - Μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί - Σε δύο μέτωπα οι φλόγες σε Περιστέρια και Σελήνια

Snapshot Δύο νεκροί εντοπίστηκαν κοντά στην αρχική εστία της πυρκαγιάς στη δασική περιοχή των Περιστερίων στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 16/08 και επεκτάθηκε γρήγορα σε δύο μέτωπα, στα Περιστέρια και τα Σελήνια.

Η πρώτη αναγγελία έγινε στις 14:43 από κάτοικο της οδού Ανδρομάχης, που ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια.

Η Πυροσβεστική περιέγραψε την πυρκαγιά ως εξαιρετικά έντονη, συγκρίνοντάς την με έκρηξη πυριτιδαποθήκης. Snapshot powered by AI

Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) στη Σαλαμίνα, και εξαπλώθηκε σε ελάχιστα λεπτά.

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί κοντά στο σημείο από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η πύρινη λαίλαπα στη δασική έκταση των Περιστερίων. Η ταυτότητά τους δεν έχει εξακριβωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πρώτη αναγγελία για τη φωτιά έγινε στις 14:43 από κάτοικο της οδού Ανδρομάχης. Στην κατάθεσή του, ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως η εστία ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της ίδιας οδού, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

«Ήταν σαν να εξερράγη πυριτιδαποθήκη»: Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση περιέγραψαν στο Newsbomb από την Πυροσβεστική την ένταση της φωτιάς που ξέσπασε στα Περιστέρια της Σαλαμίνας.

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