Πολωνία: Αποκαλυπτήρια για το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη

Το γιγαντιαίο γλυπτό των 55,6 μέτρων κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία εκατομμυριούχων – Παρών στην τελετή ο Λεχ Βαλέσα

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Πολωνία: Αποκαλυπτήρια για το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το άγαλμα της Παναγίας ύψους 55,6 μέτρων αποκαλύφθηκε στο χωριό Κονοτόπι της Πολωνίας και είναι το ψηλότερο της Ευρώπης.
  • Η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από ένα ζεύγος τοπικών εκατομμυριούχων και έγινε από σκυρόδεμα.
  • Το άγαλμα ξεπερνά σε ύψος το Χριστό Λυτρωτή του Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά είναι μικρότερο από το αντίστοιχο στις Φιλιππίνες.
  • Ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα, παρευρέθηκε στην τελετή, συνδέοντας το μνημείο με την καθολική πίστη και την ιστορική του δράση.
  • Τα αποκαλυπτήρια γίνονται σε περίοδο μείωσης της επιρροής της Εκκλησίας στη δημόσια ζωή της Πολωνίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων στις πόλεις.
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Τα αποκαλυπτήρια του ψηλότερου αγάλματος της Παναγίας στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο απομονωμένο χωριό Κονοτόπιε της Πολωνίας. Το επιβλητικό γλυπτό, το οποίο δεσπόζει ανάμεσα σε χωράφια και σε μεγάλη απόσταση από τα αστικά κέντρα, κατασκευάστηκε από σκυρόδεμα με χρηματοδότηση ενός ζεύγους τοπικών εκατομμυριούχων.

Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής τελετής, δύο ελικόπτερα έκαναν κύκλους πάνω από το μνημείο ρίχνοντας ροδοπέταλα στην Παναγία, η οποία απεικονίζεται με ανοιχτές αγκάλες μέσα σε ένα τεράστιο στέμμα. Με ύψος 55,6 μέτρα, το άγαλμα ξεπερνά σε μέγεθος το διάσημο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, αν και παραμένει μικρότερο από το αντίστοιχο μνημείο της Παναγίας στις Φιλιππίνες, το οποίο φτάνει τα 98 μέτρα.

Ιστορικές παρουσίες και θρησκευτικός αναστοχασμός

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα, ο οποίος ηγήθηκε του κινήματος της «Αλληλεγγύης» για την κατάρρευση του κομμουνισμού. Ο ιστορικός ηγέτης είχε συνδέσει στενά τον πολιτικό του αγώνα με την καθολική του πίστη, φέροντας πάντα στο πέτο του μια καρφίτσα με τη μορφή της Παναγίας.

Όπως επισημαίνει το BBC, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου πραγματοποιούνται σε μια περίοδο όπου, παρά τη βαθιά καθολική παράδοση της χώρας, η επιρροή της Εκκλησίας στη δημόσια ζωή καταγράφει υποχώρηση, με όλο και περισσότερους νέους στις αστικές περιοχές να απομακρύνονται από τις θρησκευτικές παραδόσεις.

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