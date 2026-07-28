Βοσνία: Πυρπόλησαν βωμό, βανδάλισαν το άγαλμα της Παναγίας του Μετζουγκόριε

Snapshot Στο Μετζουγκόριε της Βοσνίας σημειώθηκαν βανδαλισμοί, με πυρπόληση βωμού και βαφή με μαύρο χρώμα σε αγάλματα της Παναγίας.

Υπήρξαν υβριστικά γκράφιτι και πινακίδες με προσβλητικές φράσεις κατά της Παναγίας και των οραματιστών.

Ένας άνδρας συνελήφθη για την επίθεση στον βωμό και τα γκράφιτι, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Μετζουγκόριε αποτελεί σημαντικό τόπο προσκυνήματος μετά τα οράματα του 1981, παρόλο που το Βατικανό δεν έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά τους.

Το Βατικανό έχει επιτρέψει τις δημόσιες αφοσιώσεις και προσκυνήματα στο Μετζουγκόριε λόγω των πνευματικών καρπών που προκύπτουν από την εμπειρία. Snapshot powered by AI

Μία σειρά πράξεων βανδαλισμών τη νύχτα σε ένα από τους γνωστότερους τόπους προσκυνήματος των ρωμαιοκαθολικών στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση.

Στόχος σύμφωνα με όσα αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και εικόνες που διακινούνται στο διαδίκτυο, ο εξωτερικός βωμός της εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου., αλλά και δυο αγάλματα της Παναγίας του Μετζουγκόριε, τα οποία οι βέβηλοι έβαψαν με μαύρο χρώμα.

Η πυρπόληση του βωμού, σύμφωνα με βίντεο κλειστού κυκλώματος έγινε από έναν άνδρα τα ξημερώματα της Τρίτης.

Letzte Nacht ereignete sich in Medjugorje ein schwerer Vorfall: Ein Altar wurde in Brand gesteckt und viele Orte wurden beschädigt und mit Graffiti besprüht.#Medjugorje #Kirche #Gospa pic.twitter.com/jKo6DjXrJT — Moja Crkva (@usorasvilaj) July 28, 2026

Η πρώτη αναφορά έφτασε στις 4.30 το πρωί στο αστυνομικό τμήμα του Τσίτλουκ. Το άγαλμα της Παναγίας στον λόφο Ποντμπρντό, στο χωριό Μπιγιακόβιτσι, είχε λερωθεί με μαύρο χρώμα και προσβλητικές φράσεις. Αυτό επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Καντονιού της Ερζεγοβίνης- Ναρέντα, Ιλιγιάνα Μίλος.

Σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσίευσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο άγαλμα της Γκόσπα – ο κροατικός όρος με τον οποίο αποκαλείται η Παναγία – είχαν γραφτεί φράσεις όπως «διάβολος με φούστα». Κοντά στο άγαλμα είχαν επίσης αφεθεί πινακίδες με τις επιγραφές «Το Μετζουγκόριε είναι απάτη», «Η Γκόσπα είναι ο διάβολος» και «Μόνο ο Ιησούς».

The famous Catholic pilgrimage site of Medjugorje in Bosnia and Herzegovina has been vandalized and desecrated. pic.twitter.com/I1KbRhWi12 — Political Pen (@politicalpen_) July 28, 2026

Μια άλλη πινακίδα, γραμμένη στα πολωνικά, απαριθμούσε τα ονόματα των έξι φερόμενων ως οραματιστών, κατηγορώντας τους ότι είναι απατεώνες.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας συνελήφθη για τη φωτιά στον βωμό και τα υβριστικά γκράφιτι.

MEDJUGORJE



The DRAMATIC moment police arrested the anti Catholic TERRORIST who attacked MEDJUGORJE, setting an altar on fire and writing anti Catholic graffiti pic.twitter.com/XBhIjqlKqP — Catholic Arena (@CatholicArena) July 28, 2026

Το Μετζουγκόριε στη νότια Βοσνία, έγινε τόπος προσκυνήματος μετά τα αμφιλεγόμενα οράματα 6 παιδιών το 1981 όπου ισχυρίστηκαν ότι είδαν την Παναγία.

Το Βατικανό αν και απέφυγε να χαρακτηρίσει αυθεντικές ή υπερφυσικής προέλευσης τις αναφερόμενες εμφανίσεις, έκρινε ωστόσο ότι οι «πνευματικοί καρποί» που προέρχονται από την εμπειρία του Μετζουγκόριε δικαιολογούν περισσότερο από το να επιτρέπεται στους πιστούς να οργανώνουν προσκυνήματα εκεί και σε δημόσιες πράξεις αφοσίωσης.

Έκτοτε το Μετζουγκόριε έχει γίνει ένας σημαντικός ευρωπαϊκός προορισμός προσκυνήματος για τους χριστιανούς πιστούς, προσελκύοντας εκατομμύρια ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια.