«Αντώνιος & Κλεοπάτρα»: Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ και ο «ρόλος» του Akyla

Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Αντώνιος & Κλεοπάτρα»: Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ και ο «ρόλος» του Akyla
LIFESTYLE
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  • Η σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» του ΣΚΑΪ παρουσιάζει τη σχέση δύο δικηγόρων διαζυγίων που είναι συνεχώς αντίπαλοι αλλά αναπτύσσουν αθέατη έλξη.
  • Κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται σε πενταεπίπεδους κύκλους, προσφέροντας νέες ιστορίες και συγκρούσεις ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.
  • Στους βασικούς ρόλους είναι οι Μάριος Μαριόλος, Ειρήνη Τάσσου και Κώστας Κόκλας, με υποστηρικτικούς ηθοποιούς όπως ο Στέφανος Μιχαήλ και η Δώρα Μπηλιώνη.
  • Το τραγούδι τίτλων «Μαζί κι αντίθετα» ερμηνεύει ο Akylas, με μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.
  • Η σειρά θα προβάλλεται καθημερινά και θα λειτουργεί ως lead in στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.
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Μετά τις «Μπλε Ώρες» που προετοιμάζονται πυρετωδώς, ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε το καθημερινό του σίριαλ που θα δίνει lead in στο δελτίο ειδήσεων. Με τίτλο «Αντώνιος & Κλεοπάτρα», η σειρά μιλά για τον έρωτα που γεννιέται στα πιο απρόσμενα μέρη: ανάμεσα σε φακέλους διαζυγίων, νομικά επιχειρήματα και δύο ανθρώπους που ορκίζονται ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον, παρουσία προέδρου…

Στον κόσμο των διαζυγίων, όπου οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά απ’ όσο αλλάζουν πάροχο ρεύματος, δύο δικηγόροι έχουν μετατρέψει την κόντρα σε… επάγγελμα. Ο Αντώνιος (Μάριος Μαριόλος) και η Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου), με γραφεία στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές. Εκείνος: οργανωτικός, γοητευτικός, αυστηρός, λάτρης της τάξης και των καθαρών νομικών γραμμών. Εκείνη: παρορμητική, ευρηματική, κυκλοθυμική, με μια ικανότητα να ανατρέπει κάθε δεδομένο - συμπεριλαμβανομένης της ηρεμίας του Αντώνιου. Το μόνο κοινό τους; Το επίθετό τους… και τα «καρμικά» τους ονόματα…

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Η ιστορία ξεκινά, όταν η Κλεοπάτρα μετακομίζει δίπλα από το γραφείο του Αντώνιου, φέρνοντας μαζί της έναν μικρό χαμό από πελάτες, φίλους, συγγενείς και μια γραμματέα που ξέρει περισσότερα απ’ όσα πρέπει. Από εκείνη τη στιγμή, οι δυο τους συγκρούονται για τα πάντα: από το ποιος θα πάρει την καλύτερη θέση πάρκινγκ μέχρι το ποιος θα κερδίσει την επόμενη υπόθεση...

Κάτω όμως από τις ατελείωτες διαφωνίες, τις «εξυπνάδες» και τις νομικές αψιμαχίες, κρύβεται μία έλξη που κανείς τους δεν τολμά να παραδεχτεί: μια έλξη που μεγαλώνει όσο εκείνοι προσπαθούν να την αγνοήσουν…

Κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται σε κύκλους πέντε επεισοδίων, δίνοντας στη σειρά έναν ρυθμό μερικής αυτοτέλειας. Κάθε κύκλος φέρνει ένα νέο ζευγάρι, μια νέα ιστορία, νέες αφορμές για συγκρούσεις, συγκίνηση και φυσικά νέες αφορμές για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα να τσακωθούν… ή να έρθουν λίγο πιο κοντά…

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Πρωταγωνιστούν οι Μάριος Μαριόλος, Ειρήνη Τάσσου και ο Κώστας Κόκλας. Στέφανος Μιχαήλ, Δημήτρης Τσίκλης, Μίλτος Χαρόβας, Βαγγέλης Πιτσιλός, Χριστίνα Σωτηρίου, Αναστασία Δρακά, Δώρα Μπηλιώνη, Φωτεινή Γεωργίδη, Μαρία Βοσκοπούλου, Μαργαρίτα Σκουλουδάκη, επίσης κρατούν βασικούς ρόλους.

Το τραγούδι των τίτλων της σειράς, με τίτλο «Μαζί κι αντίθετα», ερμηνεύει ο Akylas, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Χρίστος Στυλιανού και τους στίχους η Λίνα Δημοπούλου.

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