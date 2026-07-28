ΓΕΑ: Πρόσκληση για εισαγωγή στη Σχολή Ικάρων 2026-27

Snapshot Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας καλεί τους επιτυχόντες των πανελλαδικών του 2026 να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:00, στην αεροπορική βάση Δεκελείας στο Τατόι Αττικής.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει την πρόσκληση. Snapshot powered by AI

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας καλεί τους επιτυχόντες των πανελλαδικών του 2026 να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων στις 7/9/2026, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο και οδηγίες. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση Δεκελείας, στο Τατόι Αττικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όσοι καλούνται για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Τα απαιτούμενα έγγραφα καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/Σπουδαστριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27.

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