Σύλληψη Αιγύπτιου με χειροβομβίδα: Στο στόχαστρο του ελληνικού FBI ο άνδρας με το τατουάζ

Snapshot Συνελήφθη 30χρονος Αιγύπτιος στη Γλυφάδα με χειροβομβίδα, μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο άνδρας με το τατουάζ, που επισκέφτηκε τον 27χρονο πριν την παράδοση της χειροβομβίδας, αναζητείται από το ελληνικό FBI.

Υπάρχει υπόνοια ότι η χειροβομβίδα προοριζόταν για επίθεση σε σπίτι πρώην εισαγγελικού λειτουργού, του Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο 27χρονος που παρέδωσε τη χειροβομβίδα εξαφανίστηκε και έκλεισε όλους τους λογαριασμούς του στα social media και το κινητό του τηλέφωνο.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση για τον ακριβή ρόλο των εμπλεκόμενων προσώπων και την προέλευση της χειροβομβίδας. Snapshot powered by AI

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της προ ημερών σύλληψης 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μάλιστα σύμφωνα ο άνδρας παρακολουθούνταν εδώ και καιρό, καθώς οι Αρχές εκτιμούσαν ότι ενδέχεται να προχωρούσε σε χτύπημα σε στόχο που σχετιζόταν με σπίτι πρώην εισαγγελικού λειτουργού και συγκεκριμένα του Ισίδωρου Ντογιάκου, ο οποίος φέρεται μάλιστα να είχε προειδοποιηθεί από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες τo ελληνικό FBI αναζητά τον άνδρα με το τατουάζ, που επισκεφτηκε τον 27χρονο στο σπιτι του στη Γλυφάδα πριν παραδώσει εκείνος τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο.

Οι αρχές καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν ήταν αυτό το πρόσωπο, που προμήθευσε τη χειροβομβίδα. Εκτος απο τον άνδρα με το τατουάζ η ασφαλεια αναζητά και τον 27χρονο, ο οποίος εξαφανίστηκε λίγες ώρες αφότου παρέδωσε τη χειροβομβίδα.

Μάλιστα αμέσως μετά την παράδοση έκλεισε όλους τους λογαριασμους του στα social media, αλλά και το κινητό του τηλεφωνο.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από την στιγμή της παράδοσης της χειροβομβίδας

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