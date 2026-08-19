Meta: Μάρτυρας–«φωτιά» κατέθεσε στη δίκη - «Ήξεραν ότι likes και notifications είναι εθιστικά»

Snapshot Οι πολιτείες των ΗΠΑ κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε σκόπιμα αλγόριθμους, likes και notifications για να προκαλέσει εθισμό σε ανήλικους χρήστες.

Η Meta κατηγορείται ότι γνώριζε τους κινδύνους και παραπλάνησε το κοινό και το Κογκρέσο δηλώνοντας ψευδώς ότι οι πλατφόρμες της είναι ασφαλείς για τα παιδιά.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η αγωγή βασίζεται σε επιλεκτικά στοιχεία και ότι εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας όπως γονικό έλεγχο και πολιτικές περιεχομένου για εφήβους.

Πρώην διευθυντής της Meta κατέθεσε ως μάρτυρας πληροφοριοδότης, ισχυριζόμενος ότι η εταιρεία προτεραιοποιούσε την ταχύτητα στην αγορά έναντι της ασφάλειας των χρηστών.

Η δίκη, που ξεκίνησε το 2023 με 29 γενικούς εισαγγελείς πολιτειών, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι εβδομάδες και περιλαμβάνει καταθέσεις ανώτατων στελεχών της Meta, συμπεριλαμβανομένου του Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Snapshot powered by AI

Την μεγαλύτερη δικαστική μάχη της ιστορίας της δίνει ο «γίγαντας» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta, που αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι σχεδίασε χαρακτηριστικά με σκοπό να προκαλέσει εθισμό σε ανήλικους χρήστες.

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει τη μορφή και το μέλλον της Meta ξεκίνησε χθες με τις εναρκτήριες αγορεύσεις των δικηγόρων των δύο πλευρών. Οι δημόσιοι κατήγοροι υποστήριξαν ότι η εταιρεία στηρίζεται στον εθισμό των νέων ανθρώπων και εκμεταλλεύεται τα δεδομένα και την προσοχή τους.

Οι πολιτείες των ΗΠΑ, που έχουν πάει τη Meta στο δικαστήριο, υποστήριξαν ότι σκόπιμα ο τεχνολογικός κολοσσός σχεδίασε τον αλγόριθμο, τα likes και τα notifications προκειμένου να προκαλέσει εθισμό.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις της, η Μέγκαν Ο’Νιλ, αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας του τμήματος Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας, παρουσίασε το νομικό επιχείρημα των πολιτειών ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Meta, το οποίο βασίζεται στη διαφήμιση, στηρίζεται στη συλλογή δεδομένων νέων ανθρώπων και στη δημιουργία λειτουργιών που τους κρατούν προσκολλημένους, με στόχο τη μεγιστοποίηση του χρόνου που περνούν στις πλατφόρμες της.

Η Meta είχε πλήρη γνώση αυτών των κινδύνων, αλλά επανειλημμένα και ψευδώς δήλωνε στους Αμερικανοόυς νομοθέτες και στο κοινό ότι οι πλατφόρμες της ήταν ασφαλείς για τους νέους, δήλωσε η Μέγκαν Ο’Νιλ.

Οι πολιτείες ισχυρίζονται επίσης ότι η Meta γνωρίζει ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα από χρήστες κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων, παραβιάζοντας τον αμερικανικό νόμο COPPA.« Η Meta χρειαζόταν τα παιδιά και έπρεπε να καθησυχάσει τους ανθρώπους που νοιάζονταν για αυτά ότι τα παιδιά τους ήταν ασφαλή», τόνισε η Μέγκαν Ο’Νιλ.

Έτσι, η Meta «δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης, στο Κογκρέσο, στους χρήστες της και στους γονείς ότι το Instagram και το Facebook ήταν ασφαλή για τα παιδιά, ότι έδινε προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών», παρά το γεγονός ότι διέθετε έρευνα που έδειχνε ότι τα παιδιά συχνά βιώνουν «κακές, ακόμη και τραυματικές εμπειρίες» στις πλατφόρμες της, ανέφερε η εισαγγελέας.

Τι υποστήριξε η Meta

Ο Πολ Σμιντ, δικηγόρος της Meta, υποστήριξε στην εναρκτήρια αγόρευσή του ότι η αγωγή των πολιτειών παρουσιάζει με παραπλανητικό τρόπο τις πλατφόρμες και τις πολιτικές της εταιρείας και στερείται τεκμηρίωσης. Κατηγόρησε τους γενικούς εισαγγελείς ότι επέλεξαν επιλεκτικά εσωτερικά έγγραφα και σχόλια για να στηρίξουν την αγωγή τους.

Η εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι η υπόθεση δεν αποδεικνύει καμία πραγματική ζημιά που να προέρχεται από τις πλατφόρμες της Meta. Ο Σμιντ δήλωσε ότι η Meta έχει συμφέρον να διασφαλίζει ότι οι χρήστες θα έχουν μια καλή εμπειρία στις πλατφόρμες της μακροπρόθεσμα και ανέδειξε τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στις πλατφόρμες της Meta, όπως οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, ο γονικός έλεγχος και οι πολιτικές περιεχομένου για εφήβους.

Η εταιρεία επικαλέστηκε επίσης την προστασία που παρέχει ο ομοσπονδιακός νόμος γνωστός ως «Άρθρο 230», ο οποίος ορίζει ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για περιεχόμενο που δημοσιεύεται από χρήστες, καθώς και την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία κατοχυρώνει και προστασία την ελευθερία του λόγου.

Η Meta υποστηρίζει ότι η αγωγή των πολιτειών βάσει του νόμου COPPA θα απαιτούσε αποδεικτικά στοιχεία ότι η εταιρεία γνωρίζει την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων κάτω των 13 ετών που δεν κατάφερε να απομακρύνει από τις πλατφόρμες της, και αναφέρει ότι όλες οι εταιρείες κοινωνικών μέσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό ανηλίκων χρηστών.

Στην εναρκτήρια δήλωσή του, ο Σμιντ ανέφερε ότι η εταιρεία πρέπει να εξισορροπήσει την επιθυμία να εντοπίσει και να διαγράψει λογαριασμούς ανηλίκων με τις ανησυχίες περί απορρήτου που σχετίζονται με την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, φτάνει σε δικαστήριο στην Καλιφόρνια, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου AP

Μάρτυρας – φωτιά καταθέτει σήμερα

Οι εισαγγελικές αρχές των πολιτειών κάλεσαν χθες Τρίτη τον πρώτο τους μάρτυρα, τον πρώην διευθυντή των μηχανικών του Facebook, ο οποίος μετατράπηκε σε πληροφοριοδότη, Αρτούρο Μπετζάρ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Meta έδινε προτεραιότητα στο να κινείται γρήγορα στην αγορά και στην κυκλοφορία νέων προϊόντων έναντι της ασφάλειας.

Παρά το γεγονός ότι είχε εργαστεί στον τομέα της ασφάλειας για τη Meta, κατέθεσε ότι δυσκολεύτηκε να αποτρέψει την έφηβη κόρη του από το να έρθει σε επαφή με ακατάλληλο περιεχόμενο και προτάσεις από άγνωστους στο Instagram. Σήμερα ο Μπετζάρ αναμένεται να συνεχίσει την κατάθεσή του, η οποία είναι άκρως επιβαρυντική για τη Meta.

Στη δίκη θα ακουστούν οι αγορεύσεις των δικηγόρων τεσσάρων από αυτές τις πολιτείες: της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ. Αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν στελέχη της Meta, μεταξύ των οποίων και ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι εβδομάδες, με καταθέσεις από ανώτατα στελέχη της Meta, μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσέρι και η παγκόσμια επικεφαλής ασφάλειας της Meta, Αντιγόνη Ντέιβις.

Οι πολιτείες αναμένεται επίσης να καλέσουν ως μάρτυρες πρώην υπαλλήλους της Meta που έχουν γίνει πληροφοριοδότες για τις πρακτικές της εταιρείας και ειδικούς που μελετούν τον αντίκτυπο των κοινωνικών μέσων στην ψυχική υγεία των νέων. Η Ο’Νιλ δήλωσε την Τρίτη ότι οι πολιτείες δεν σκοπεύουν να καλέσουν μεμονωμένους νέους στο εδώλιο.

Η αγωγή ασκήθηκε το 2023 από μια ομάδα 29 γενικών εισαγγελέων πολιτειών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Meta σχεδίασε σκόπιμα τις πλατφόρμες της με σκοπό να προκαλέσει εθισμό στους νέους, ενισχύοντας έτσι τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και βλάπτοντας την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στις πολιτείες τους.

Ισχυρίζονται επίσης ότι η Meta παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους των πλατφορμών της και ότι συλλέγει δεδομένα παιδιών κατά παράβαση του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο διαδίκτυο (COPPA).

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