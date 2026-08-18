ΗΠΑ: Ξεκινά η δίκη σε βάρος της Meta μετά την αγωγή 29 Πολιτειών για εθισμό και έκθεση ανηλίκων

Snapshot Ξεκινά στη Καλιφόρνια η δίκη κατά του Μαρκ Ζούκερμπεργκ και της Meta μετά από αγωγή 29 αμερικανικών Πολιτειών για εθισμό και έκθεση ανηλίκων.

Οι Πολιτείες κατηγορούν το Facebook και το Instagram για παραβίαση της νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων και ζητούν αποζημιώσεις άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Απαιτούν άμεσες αλλαγές στις πλατφόρμες, όπως την κατάργηση των «likes», περιορισμό του ατελείωτου scroll και αυστηρότερους γονικούς ελέγχους.

Οι Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα προκαλούν εθισμό στους νέους, ενώ η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες και δηλώνει ότι προστατεύει τους νεαρούς χρήστες. Snapshot powered by AI

Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ η δίκη εναντίον του ιδρυτή του Facebook και ιδιοκτήτη του Instagram, μετά από αγωγή δεκάδων αμερικανικών Πολιτειών για κίνδυνο εθισμού ανηλίκων.

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγαν το 2023, 29 Πολιτείες κατηγορώντας τις εταιρίες του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Facebook και Instagram, ότι παραβιάζουν την νομοθεσία για την προστασία και την ιδιωτικότητα των ανηλίκων.

Οι Πολιτείες διεκδικούν αποζημιώσεις που ξεπερνούν το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και απαιτούν άμεσες τροποποιήσεις στις πλατφόρμες.

Μεταξύ άλλων ζητούν να καταργήσει το μέτρημα των «likes» και το ατελείωτο scroll, αυστηρότερους γονικούς ελέγχους για εφήβους αλλά και περιορισμούς σε λειτουργίες όπως τα stories.

Οι Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν εθισμό στους νέους στοχεύοντας στην αύξηση των χρηστών.

Η εταιρία απορρίπτει τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι έχει λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία των νεαρών χρηστών.

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