Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάρυστο για πυρκαγιές από πρόθεση και αμέλεια

Η Δ.Α.Ε.Ε. και τα κατά τόπους Α.Κ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν τις έρευνες για περιστατικά εμπρησμού

Μάνος Χατζηγιάννης

Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάρυστο για πυρκαγιές από πρόθεση και αμέλεια
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, για διαφορετικά περιστατικά σε Τρίκαλα και Κάρυστο.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη 46χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου, περίπου στις 19:00, στην περιοχή Γενέσι Τρικάλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψαν στοιχεία που εξετάζονται και για πιθανή σύνδεσή του με δύο ακόμη πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη 47χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18 Αυγούστου, περίπου στις 12:50, στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου.

Ο 47χρονος κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο ανεμογεννητριών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641,25 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 18 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.169.189,70 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 272 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 33 περιπτώσεις πρόθεσης.

Η Δ.Α.Ε.Ε. και τα κατά τόπους Α.Κ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν τις έρευνες για περιστατικά εμπρησμού, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας και αποφυγής ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

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