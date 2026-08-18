Πυρκαγιά στα Καλάβρυτα - Καίει σε δασική έκταση, πρόβλημα οι κεραυνοί
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στους Ρωγούς Καλαβρύτων.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Στη περιοχή υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα.
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