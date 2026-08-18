Πυρκαγιά στα Καλάβρυτα - Καίει σε δασική έκταση, πρόβλημα οι κεραυνοί

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στους Ρωγούς Καλαβρύτων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στη περιοχή υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα.