Εξαφάνιση Βρετανού εξερευνητή: Γιατί η σύζυγός του αρνήθηκε την βοήθεια του βασιλιά Καρόλου

Snapshot Ο Βρετανός εξερευνητής Ράνουλφ Φάινς έχει εξαφανιστεί από τα δημόσια πράγματα για δύο χρόνια, προκαλώντας ανησυχία σε φίλους και συγγενείς.

Η σύζυγός του, Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς, κατηγορείται ότι τον έχει τοποθετήσει παράνομα σε οίκους ευγηρίας και αρνείται να αποκαλύψει την τοποθεσία του.

Η οικογένεια του Φάινς έχει ζητήσει βοήθεια από τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος είναι στενός φίλος του εξερευνητή, για να ασκήσει πίεση στη σύζυγό του.

Η Μίλινγκτον-Κόουτς εμπόδισε την επικοινωνία του βασιλιά Κάρολου με τον Φάινς και απείλησε τους εκπροσώπους του μονάρχη μέσω δικηγόρου.

Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η σύζυγος κατηγορεί τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα για ενοχλήσεις στην ιδιοκτησία τους. Snapshot powered by AI

Μυστήριο περιβάλλει την εξαφάνιση του διάσημου Βρετανού εξερευνητή Ράνουλφ Φάινς, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες, έχει να εμφανιστεί δημόσια εδώ και δύο χρόνια.

Φίλοι και συγγενείς του εξερευνητή έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για εκείνον, καθώς εδώ και χρόνια η υγεία του επιδεινώνεται. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η δεύτερη σύζυγός του και νόμιμη κηδεμόνας του, Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς, είχε βάλει τον εξερευνητή σε διάφορους οίκους ευγηρίας από τον Νοέμβριο του 2024, χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία.

Αρχικά, εάν οι φίλοι του υπέγραφαν μια Σύμβαση Εμπιστευτικότητας μπορούσαν να τον επισκεφτούν, αλλά από τις αρχές του 2026, η Μίλινγκτον-Κόουτς αρνείται να μοιραστεί την τοποθεσία του εξερευνητή.

Η οικογένεια του έχει κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την τοποθεσία του εξερευνητή να επικοινωνήσει μαζί τους ή με τις αρχές, ενώ παράλληλα συγγενείς και φίλοι κατηγορούν την σύζυγό του ότι βρίσκεται πίσω από την εξαφάνιση.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, η οικογένεια του εξερευνητή ζήτησαν βοήθεια από τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος είναι στενός του φίλος εδώ και δεκαετίες, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην Μίλινγκτον-Κόουτς. Ωστόσο, η Μίλινγκτον-Κόουτς εμπόδισε τον μονάρχη από το να επικοινωνήσει με τον εξερευνητή.

Ο Βρετανός εξερευνητής Ράνουλφ Φάινς AP

Τι ισχυρίστηκε η σύζυγός του εξερευνητή

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, ο εξερευνητής Άντον Μπόουρινγκ, ο οποίος συμμετείχε στην Αποστολή Transglobe με τον Φάινς μεταξύ 1979 και 1982, έγραψε στον ιδιωτικό γραμματέα του βασιλιά Κάρολου, Σερ Κλάιβ Άλντερτον, τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους για να τον ενημερώσει ότι ο φίλος του ήταν «σε πολύ άσχημη κατάσταση» και βρισκόταν υπό τη φροντίδα της συζύγου του από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Στη συνέχεια, ο ιδιωτικός γραμματέας επικοινώνησε με τον εξερευνητή για να τον ρωτήσει πώς ο βασιλιάς θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τον Σερ Ράνουλφ και του δόθηκε ο αριθμός τηλεφώνου της Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς.

Ο Άντον πίστευε ότι ο Σερ Ράνουλφ θα «ενθουσιαζόταν» αν μάθαινε ότι ο βασιλιάς ενδιαφέρεται τόσο πολύ για εκείνον.

Ο Βρετανός εξερευνητής Ράνουλφ Φάινς AP

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σύζυγός του ήταν θυμωμένη που τα Ανάκτορα είχαν λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας της και φέρεται να απείλησε τους εκπροσώπους του βασιλιά Καρόλου μέσω του δικηγόρου της, κατηγορώντας ότι η συγκεκριμένη κατάσταση προκαλούσε στον σύζυγό της «τεράστια δυσφορία» και τους ζήτησε να «υποχωρήσουν».

Επίσης, φαίνεται ότι η Μίλινγκτον-Κόουτς είπε σε φίλους της ότι ο βασιλιάς Κάρολος μισούσε τον σύζυγό της και ότι η βασίλισσα Καμίλα έστειλε ελικόπτερα να πετούν πάνω από την ιδιοκτησία τους για να τους ενοχλούν.