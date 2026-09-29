Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»

Snapshot Το μηχάνημα βιοανάδρασης που βρέθηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού δεν είναι δηλωμένο και η χρήση του απαγορεύεται χωρίς άδεια από τον ιατρικό σύλλογο.

Το μηχάνημα δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον οργανισμό, καθώς απλώς καταγράφει καρδιακό ρυθμό, αρτηριακή πίεση και αναπνοή μέσω ηλεκτροδίων.

Η Ματίνα Παγώνη ζήτησε από την Καρυστιανού να δώσει εξηγήσεις για τον τρόπο χρήσης του μηχανήματος, ειδικά επειδή είναι παιδίατρος και το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται συνήθως στην παιδιατρική.

Η κλινική Ευαγγελισμός έκλεισε λόγω παράνομων χημειοθεραπειών, μετά από ενέργειες της περιφέρειας και της Αρχής Διαφάνειας, και ο γιατρός που εμπλέκεται θα υποβληθεί σε δικαστική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Η Ματίνα Παγώνη μίλησε στο Mega για το ιατρικό μηχάνημα που διαφημίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο δεν είναι δηλωμένο κι όπως είπε η τέως πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ότι «απαγορεύεται».

«Η κυρία Καρυστιανού, το μηχάνημα που έχει "χτύπησε κόκκινο" στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το Med Watch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθε και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις.

Αυτή η θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω.

Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς.Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο. Το μηχάνημα αυτό ήταν στη διαφήμιση» είπε η κυρία Παγώνη.

Κληθείσα να σχολιάσει αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό του ασθενούς, ύστερα κι από τον σάλο που ξέσπασε με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κόστισε τη ζωή στον Γιώργο Μαζωνάκη, ξεκαθάρισε ότι «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα. Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».

Για το γεγονός ότι δεν είναι δηλωμένο, η κυρία Παγώνη είπε ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».

Για το λουκέτο στην κλινική Ευαγγελισμός

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην κλινική Ευαγγελισμός που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. «Εκεί απαγορεύεται (σ.σ.: να γίνονται χημειοθεραπείες) και γι αυτό την έκλεισαν. Η κλινική δεν ανήκει στον ιατρικό σύλλογο αλλά στην περιφέρεια. Έστειλε η περιφέρεια χαρτί να κλείσει η κλινική. Κι έκανε έλεγχο και η Αρχή Διαφάνειας κι έβγαλε κι αυτή απόφαση να κλείσει. Θα ελεγχθεί κι ο γιατρός και θα πάει δικαστικά» κατέληξε.