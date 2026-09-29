«Αντι-στρες» οθόνες και θεραπείες στην Πατριάρχου Ιωακείμ – Η μέθη και «σε άλλο περιστατικό»

Snapshot Η γραμματέας του ιατρείου επιβεβαίωσε την ύπαρξη περιστατικού μέθης και αποκάλυψε ότι δεν ήταν συνηθισμένη πρακτική, αλλά υπήρξε τουλάχιστον ένα ακόμη περιστατικό.

Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ήταν ορατά και δεν κρυβόταν κανένα, αμφισβητώντας τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Η γραμματέας αγνοούσε την ύπαρξη απινιδωτή στο χώρο και δεν πιστεύει σε προσπάθεια συγκάλυψης μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνακη.

Στον δεύτερο χώρο στην Πατριάρχου Ιωακείμ γίνονταν υδροθεραπείες και υπήρχαν «αντι-στρες» οθόνες που είχαν εισαχθεί από την Αμερική.

Υπήρχε στενή συνεργασία της γιατρού με υπνοθεραπευτή, όπως επιβεβαιώθηκε από τη γραμματέα. Snapshot powered by AI

Με βαρέλι δίχως πάτο μοιάζει η υπόθεση με τους γιατρούς στο Κολωνάκι στα χέρια των οποίων "έσβησε " ο Γιώργος Μαζωνακης.

Το φως βλέπουν συνεχώς και νέες αποκαλύψεις τόσο για το τι γινόταν εκείνο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στο ιατρείο του 1ου ορόφου όσο και τι πρακτικές ακολουθούσε η γιατρός.

Μια από τις δύο γραμματείς του ιατρείου, η οποία έχει επιλέξει από τα πρώτα λεπτά να πει την αλήθεια και τα όσα έχει ισχυριστεί ενώπιον των αστυνομικών επιβεβαιώνονται από την εξέλιξη της έρευνας, έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star φωτίζοντας άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της υπόθεσης.

Από τη μέθη και τον απινιδωτή μέχρι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, την υδροθεραπεία, την υπνοθεραπεία και την παρουσία μικρών παιδιών στο ιατρείο.

Για τη μέθη αποκάλυψε ότι υπήρχε «κι άλλο περιστατικό». Η γραμματέας υποστήριξε ότι η χορήγησή της δεν αποτελούσε συνήθη πρακτική στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε εάν είχε συμβεί ξανά, αποκάλυψε ότι :

«Κατά τα λεγόμενα υπαλλήλου του ιατρείου νομίζω άλλη μία φορά έχει πετύχει ένα περιστατικό».

Σαφή θέση πήρε και για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης αδειάζοντας πλήρως τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξε προσπάθεια να εξαφανιστούν τα μηχανήματα πλασμαφαιρεσης απάντησε:

«Κανένα μηχάνημα δεν κρυβόταν. Αν ανοίξεις την πόρτα, εννοείται ότι φαίνεται. Είναι μπροστά σου. Είναι μεγάλο».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η απάντησή της όταν ρωτήθηκε για τον απινιδωτή. Δεν ήξερε καν ότι υπήρχε στο χώρο :

«Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα καν αν είχαμε, αν δεν είχαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δήλωσε, πάντως, ότι δεν πιστεύει πως υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Όταν τέθηκε το ερώτημα αν, μετά το τραγικό περιστατικό, υπήρξε προσπάθεια να διαγραφούν ραντεβού ή να «καθαριστεί» ο χώρος, απάντησε:

«Ίσως έγινε εντελώς μηχανικά. Περιμένουμε αγωνιωδώς και τις τοξικολογικές».

Οι αποκαλύψεις της γραμματέως δεν περιορίστηκαν στον χώρο της Καρνεάδου.

Όπως είπε, τους τελευταίους περίπου έξι μήνες πραγματοποιούνταν υδροθεραπείες στον δεύτερο χώρο που διατηρούσαν οι γιατροί, στην Πατριάρχου Ιωακείμ, ενώ εκεί υπήρχαν και συσκευές που περιέγραψε ως «αντιστρές» οθόνες.

Σύμφωνα με την ίδια, τις υδροθεραπείες πραγματοποιούσε νοσηλεύτρια όταν υπήρχε ανάγκη, ενώ για τις συγκεκριμένες οθόνες είπε ότι είχαν έρθει από την Αμερική.

Τέλος και εκείνη με τη σειρά της επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία της γιατρού και με τον υπνοθεραπευτή.

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