ΗΠΑ:  Ξεκίνησε η απαγόρευση του αλκοόλ από τον Καναδά – Οι Αμερικανοί έχουν προμήθειες

Από σήμερα ξεκίνησαν οι απαγορεύσεις στις εισαγωγές μοτοσικλετών, γαλακτοκομικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ:  Ξεκίνησε η απαγόρευση του αλκοόλ από τον Καναδά – Οι Αμερικανοί έχουν προμήθειες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ξεκίνησε η απαγόρευση εισαγωγών μοτοσικλετών, γαλακτοκομικών και αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά προς τις ΗΠΑ, με αξία 800 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2025.
  • Οι Αμερικανοί καταναλωτές δεν αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα λόγω προμηθειών, εξαιρέσεων και εναλλακτικών επιλογών.
  • Το ουίσκι και τα λικέρ σε δοχεία άνω των τεσσάρων λίτρων εξαιρούνται από την απαγόρευση και τους δασμούς, αλλά αυτό μπορεί να αυξήσει το κόστος για τις επιχειρήσεις.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία για συμφωνία με τον Καναδά, ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός δεν έχει προβεί σε σχετικές δηλώσεις.
  • Η απαγόρευση αποτελεί πρωτοφανές και συμβολικό μέτρο που στοχεύει να επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να επιταχύνει τη διαδικασία από πλευράς Καναδά.
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Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα οι απαγορεύσεις που εξήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για μοτοσικλέτες, γαλακτοκομικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά από τον Καναδά, καθώς κορυφώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών.

Η απαγόρευση, η οποία επηρεάζει καναδικά αλκοολούχα ποτά αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων που εισήγαγαν οι ΗΠΑ το 2025. Αντίστοιχοι δασμοί και απαγόρευση στα αλκοολούχα ποτά από τις ΗΠΑ εφαρμόζονται στο Οντάριο και άλλες πόλεις του Καναδά.

Ειδικοί της αγοράς, αναφέρουν, όμως, στο CNN ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί καταναλωτές δεν θα καταλάβουν αμέσως την απαγόρευση στα ράφια καθώς έχουν εναλλακτικές λύσεις, εξαιρέσεις και οι εταιρείες αγόρασαν προμήθειες σε καναδικά αλκοολούχα ποτά πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση.

Ταυτόχρονα ο εμπορικός πόλεμος εξελίσσεται ραγδαία και τα πάντα μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ θα βγουν κερδισμένες και αναμένει ότι ο Καναδάς θα προσέλθει σύντομα με συμφωνία. «Θέλουν να συνάψουν συμφωνία μαζί μας, μας τηλεφωνούν συνεχώς. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν συμπεριφερθεί πολύ άδικα στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ.

«Τις επόμενες τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, θα έρθουν σε εμάς και θα πουν: “Θα καταργήσουμε όλους τους δασμούς”», είπε ο Τραμπ. Ωστόσο, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δεν έχει κάνει καμία σχετική δήλωση.

Donald Trump

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει μια ερώτηση δημοσιογράφου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, στην Ουάσινγκτον

AP

Οι εξαιρέσεις

Το ουίσκι και τα λικέρ, δύο από τα κορυφαία αλκοολούχα ποτά που εξάγει ο Καναδάς στις ΗΠΑ, εξαιρούνται από την απαγόρευση όταν πωλούνται σε δοχεία μεγαλύτερα των τεσσάρων λίτρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επίσης, δεν θα επιβάλλονται δασμοί.

Ωστόσο, για να γίνει αυτή η εξαίρεση απαιτείται είτε η ύπαρξη των κατάλληλων δοχείων είτε η προμήθειά τους χύμα και η εμφιάλωση σε μικρότερες συσκευασίες, οι οποίες πωλούνται συνήθως στα καταστήματα αλκοολούχων ποτών. Όλα αυτά θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος για τις επιχειρήσεις και ενδεχομένως να μετακυληθούν στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Η Crown Royal φαίνεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση, καθώς η εταιρεία ήδη αποστέλλει χύδην αποστολές ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εμφιαλώνει όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην εγχώρια αγορά.Πέρα από τις εξαιρέσεις για τις χύδην αποστολές, ελάχιστα αλκοολούχα ποτά που αποστέλλονται από τον Καναδά γλίτωσαν.

«Η επιβολή απαγορεύσεων εισαγωγής εναντίον ενός συμμάχου είναι άνευ προηγουμένου και αποτελεί σημαντική απόκλιση από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ινού Μανάκ, ανώτερος ερευνητής με ειδίκευση στην εμπορική πολιτική στο Peterson Institute for International Economics. «Πρόκειται για ένα πολύ συμβολικό μέτρο. Στέλνει ένα μήνυμα και αποτελεί μια άλλη μορφή κλιμάκωσης που στοχεύει να φέρει τους Καναδούς διαπραγματευτές πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ».

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