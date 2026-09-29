Στέλεχος των «New York Times» εκτελείται εν ψυχρώ από τα πεθερικά του

Οι δύο ηλικιωμένοι συνελήφθησαν αντιμετωπίζοντας πολλαπλές κατηγορίες, ωστόσο το κίνητρο παραμένει άγνωστο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Στέλεχος των «New York Times» εκτελείται εν ψυχρώ από τα πεθερικά του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών των «New York Times», δολοφονήθηκε με πολλαπλούς πυροβολισμούς σε χώρο στάθμευσης στο Ντάμπλιν της Καλιφόρνια.
  • Οι γονείς της συζύγου του, Σουγιόνγκ Ζανγκ και Σίλι Τσεν, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για φόνο πρώτου βαθμού.
  • Ο ΜακΚίνσεϊ και η σύζυγός του βρίσκονταν σε σφοδρή δικαστική διαμάχη επιμέλειας για τα τρία παιδιά τους, ενώ υπήρξαν ισχυρισμοί για απειλές και κακοποίηση.
  • Η σύζυγος κατέθεσε ότι ο ΜακΚίνσεϊ είχε απειλήσει τη ζωή της και των γονιών της, ενώ πρόσφατα έδωσε στα παιδιά ένα βιβλίο για το θάνατο της μητέρας, γεγονός που την ανησύχησε σοβαρά.
  • Οι δράστες κρατούνται στη φυλακή της Σάντα Ρίτα και θα εμφανιστούν ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί το κίνητρο της δολοφονίας.
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Ο Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, 40 ετών, διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών των «New York Times», βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς σε έναν χώρο στάθμευσης στο Ντάμπλιν, 56 χλμ. ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο, το απόγευμα του Σαββάτου.

Για τον θάνατό του συνελήφθησαν οι 77χρονοι, Σουγιόνγκ Ζανγκ και Σίλι Τσεν, που όπως αποκαλύφθηκε είναι οι γονείς της συζύγου του, και αντιμετωπίζουν πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και φόνος πρώτου βαθμού.

Ο θάνατος του McKinsey επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα «The New York Times». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες προηγήθηκε μία σειρά πυροβολισμών, πριν δουν το θύμα στο έδαφος.

Το ζευγάρι συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα από έναν αστυνομικό που περνούσε από τον τόπο του εγκλήματος. Είχαν παραμείνει στην περιοχή μετά την επίθεση, σύμφωνα με έναν μάρτυρα.

Ο ΜακΚίνσεϊ κηρύχθηκε νεκρός στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με την αστυνομία. Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει κανένα κίνητρο για τη δολοφονία του. Το ηλικιωμένο ζευγάρι κρατείται στη φυλακή της Σάντα Ρίτα και θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου την Τετάρτη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ΜακΚίνσεϊ και η σύζυγός του, Κάντις Τσάνγκ βρισκόταν εν μέσω μίας σκληρής δικαστικής διαμάχης επιμέλειας για τα τρία παιδιά τους 2,5,και 7 ετών, ενώ φέρεται να απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα και τα πεθερικά του.

Η Τσανγκ και ο ΜακΚίνσεϊ παντρεύτηκαν το 2010, αλλά εκείνη υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2025 αφού φέρεται να κακοποίησε εκείνη και ένα από τα μικρά παιδιά τους.

Η Τσανγκ ισχυρίστηκε ότι ο ΜακΚίνσεϊ είχε πρόσφατα παρουσιάσει ένα βιβλίο στα τρία παιδιά του ζευγαριού για μια μητέρα που πέθανε.

«Ο Τζόναθαν απορρίπτει την ανησυχία μου για ένα βιβλίο που έδωσε στα παιδιά σχετικά με το θάνατο μιας μητέρας. Παραλείπει το πλαίσιο που κάνει τη συμπεριφορά τρομακτική για μένα. Ο Τζόναθαν έχει απειλήσει στο παρελθόν να σκοτώσει εμένα και τους γονείς μου», είπε στα έγγραφα.

Το 40χρονο στέλεχος της εφημερίδας φέρεται να έδωσε στα παιδιά ένα βιβλίο για ένα νεαρό κορίτσι «που θρηνεί το θάνατο της μητέρας της, ως δώρο γενεθλίων». «Ωστόσο, δεδομένων των προηγούμενων απειλών του κατά της ζωής μου, βρήκα την επιλογή βαθιά ανησυχητική και τρομακτική», πρόσθεσε.

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