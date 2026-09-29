Η Leapmotor καταργεί την μπαταρία που ξέρουμε δεκαετίες
Μπορεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να έχει γεμάτη την τεράστια μπαταρία του και παρ’ όλα αυτά να μην ξεκινά; Μπορεί, και ο ένοχος είναι συχνά η ταπεινή μπαταρία των 12 Volt.
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Η Leapmotor θέλει τώρα να την καταργήσει εντελώς. Στο Tech Day 2026 παρουσίασε τη νέα αρχιτεκτονική LEAP 5.0 και το σύστημα CTC 3.0 High-Low Fusion, μέσω των οποίων οι λειτουργίες χαμηλής τάσης μπορούν να τροφοδοτούνται από την κεντρική μπαταρία του αυτοκινήτου.
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