Βλέπετε ξαφνικά «μυγάκια» ή λάμψεις στα μάτια; Πότε πρέπει να δράσετε άμεσα

Νέα «μυγάκια» και λάμψεις: Τι τα προκαλεί και πότε πρέπει να πάτε επειγόντως σε οφθαλμίατρο.

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Βλέπετε ξαφνικά «μυγάκια» ή λάμψεις στα μάτια; Πότε πρέπει να δράσετε άμεσα
ΥΓΕΙΑ
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Τα νέα «μυγάκια» (μικρές κηλίδες που αιωρούνται στο οπτικό πεδίο) ή οι λάμψεις φωτός συχνά οφείλονται σε αλλαγές στο ζελατινώδες υλικό (υαλοειδές) στο εσωτερικό του οφθαλμού, αλλά μπορεί επίσης να υποδηλώνουν ρήξη του αμφιβληστροειδούς.

Η σημαντική διάκριση έγκειται στο αν πρόκειται για συμπτώματα που υπάρχουν εδώ και καιρό και παραμένουν αμετάβλητα ή αν εμφανίστηκαν ξαφνικά ή αν επιδεινώθηκαν. Τα νέα συμπτώματα απαιτούν άμεση αξιολόγηση, ακόμη και αν η όρασή σας παραμένει κατά τ’ άλλα καθαρή.

Πότε απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα για τα «μυγάκια» και τις λάμψεις στην όρασή σας

Επικοινωνήστε άμεσα με οφθαλμίατρο ή με υπηρεσία επειγόντων οφθαλμολογικών περιστατικών για αξιολόγηση, εάν παρατηρήσετε:

  • Να εμφανίζονται «μυγάκια» ή λάμψεις στην όρασή σας για πρώτη φορά, ειδικά αν ξεκίνησαν ξαφνικά.
  • Ξαφνική αύξηση στο πόσα τέτοια «μυγάκια» ή των λάμψεις βλέπετε ήδη.
  • Θολή όραση ή πόνο στο μάτι παράλληλα με αυτά τα συμπτώματα.
  • Νέα «μυγάκια» μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση στο μάτι.

Μια «σκιά» ή ένα σκοτεινό «πέπλο» που καλύπτει μέρος της όρασής σας, ή μια ξαφνική απώλεια όρασης σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσετε άμεσα επείγουσα ιατρική φροντίδα. Απευθυνθείτε σε υπηρεσία επειγόντων περιστατικών οφθαλμολογίας ή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών κάποιου νοσοκομείου. Μην περιμένετε να κλείσετε ένα τυπικό ραντεβού ρουτίνας, ούτε να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζετε όλα τα προειδοποιητικά σημάδια, για να ζητήσετε βοήθεια. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο προβλήματος στον αμφιβληστροειδή μόνο και μόνο επειδή έχετε «απλά κάτι μυγάκια».

οραση

Τι προκαλεί αυτές τις κηλίδες και τις λάμψεις;

Συχνά εμφανίζονται καθώς το υαλοειδές (το διαφανές ζελατινώδες υλικό που «γεμίζει» το μάτι) μεταβάλλεται με την πάροδο της ηλικίας και αποκολλάται από τον αμφιβληστροειδή. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς (PVD) και συνήθως συμβαίνει μετά την ηλικία των 50 ετών, αν και μπορεί να εκδηλωθεί και νωρίτερα.

Ίνες μέσα στο ζελατινώδες υλικό ρίχνουν σκιές στον αμφιβληστροειδή, οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως κηλίδες, γραμμές, δακτύλιοι ή «ιστοί αράχνης» που κινούνται. Η αποκόλληση μπορεί επίσης να προκαλέσει λάμψεις, συχνά στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου.

Η οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς (PVD) είναι συνήθως μια κατάσταση χωρίς επιπλοκές. Ωστόσο, καθώς το υαλοειδές απομακρύνεται, ενδέχεται μερικές φορές να προκαλέσει ρήξη στον αμφιβληστροειδή. Μια ρωγμή στον αμφιβληστροειδή μπορεί να εξελιχθεί σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, η οποία απειλεί την όραση.

Γίνεται να καταλάβετε αν τα «μυγάκια» (αιωρούμενα σωματίδια) είναι ακίνδυνα;

Δεν μπορείτε να διακρίνετε με βεβαιότητα, στο σπίτι, τις απλές μεταβολές του υαλοειδούς από μια ρωγμή στον αμφιβληστροειδή.

Τα «μυγάκια» που υπάρχουν εδώ και καιρό, χωρίς επιδείνωση ή αλλαγές στην όραση, γενικά δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία. Αυτή η καθησυχαστική διαπίστωση, όμως, δεν ισχύει για ένα νέο επεισόδιο.

Σε μια προοπτική μελέτη 1.010 ατόμων, που πήγαν σε οφθαλμίατρο επειδή είχαν λάμψεις και μυγάκια στο οπτικό τους πεδίο, περίπου 1 στους 10 από όσους διαγνώστηκαν με οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς (PVD) παρουσίαζε ρωγμή αμφιβληστροειδούς κατά την πρώτη εξέταση, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιπτώσεων με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

αποκολληση αμφιβληστροειδους

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της οφθαλμολογικής εξέτασης;

Ο ειδικός συνήθως χρησιμοποιεί σταγόνες για τη διαστολή της κόρης του οφθαλμού και εξετάζει τον αμφιβληστροειδή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερικών του τμημάτων, για τυχόν ρωγμές ή αποκόλληση. Οι περισσότερες περιπτώσεις PVD χωρίς επιπλοκές δεν χρήζουν θεραπείας, ενώ μια ρωγμή ή αποκόλληση ενδέχεται να απαιτεί θεραπεία με λέιζερ ή χειρουργική επέμβαση.

Ρωτήστε εάν χρειάζεστε επανεξέταση και πότε. Ορισμένες ρωγμές μπορεί να εμφανιστούν μετά την πρώτη επίσκεψη, επομένως ένα καθησυχαστικό αρχικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσετε τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές. Αναφέρετε άμεσα την επιδείνωση των συμπτωμάτων και ζητήστε αμέσως βοήθεια εάν εμφανιστεί αίσθηση «κουρτίνας», σκιά ή απώλεια όρασης.

Συχνές Ερωτήσεις

Θα εξαφανιστούν τελικά τα «μυγάκια»;

Ενδέχεται να παραμείνουν, αλλά να γίνουν λιγότερο αντιληπτά με την πάροδο του χρόνου, ενώ οι λάμψεις συχνά υποχωρούν. Αφού αποκλειστούν σοβαρά αίτια, συζητήστε με τον οφθαλμίατρό σας για «μυγάκια» που εξακολουθούν να δυσκολεύουν το διάβασμα ή τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Η χειρουργική επέμβαση επιλέγεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, καθώς ενέχει κινδύνους.

Αν συμβεί το ίδιο και στο άλλο μάτι, χρειάζομαι νέα εξέταση;

Ναι. Η PVD μπορεί να εμφανιστεί αργότερα και στο άλλο μάτι, αλλά ένα προηγούμενο επεισόδιο χωρίς επιπλοκές δεν εγγυάται ότι τα νέα συμπτώματα είναι ακίνδυνα. Το μάτι που επηρεάζεται εκ νέου χρήζει ξεχωριστής αξιολόγησης.

Συμπέρασμα

Τα παλιά και σταθερά «μυγάκια» στην όραση είναι συχνά ακίνδυνα. Τα νέα τέτοια «μυγάκια» ή λάμψεις απαιτούν άμεση αξιολόγηση, ενώ η εμφάνιση «κουρτίνας», σκιάς ή ξαφνικής απώλειας όρασης απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα. Μια οφθαλμολογική εξέταση μπορεί να εντοπίσει ένα πρόβλημα που επιδέχεται θεραπεία, προτού επηρεαστεί περαιτέρω η όραση.

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