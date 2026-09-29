Γιάννης Μπέζος: «Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν άλλος, θα είχαμε την ίδια συνέχεια;»

Snapshot Ο Γιάννης Μπέζος εξέφσε αμφιβολίες για την αντικεινική διερεύση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναρωτώμενος αν θα είχε την ίδια εξέλιξη αν το θύμα ήταν άγνωστος πολίτης.

Τόνισε τη σοβαρότητα και τις κοινωνικές προεκτάσεις των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο ηθοποιός συζήτησε επίσης τα προσωπικά του σχέδια και τις προτεραιότητες για το επόμενο στάδιο της καριέρας του.

Η συνέντευξη ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Γιάννης Μπέζος σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Snapshot powered by AI

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε πρόσφατα στο Happy Day για την προσωπική του ζωή, τα επαγγελματικά του σχέδια, αλλά και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ηθοποιός τόνισε τη σοβαρότητα των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή και εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το πώς θα εξελισσόταν η έρευνα αν το θύμα ήταν ένας άγνωστος άνθρωπος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Γιάννης Μπέζος υπογράμμισε ότι τα γεγονότα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν μεγάλη βαρύτητα. Αναρωτήθηκε αν η δικαστική διερεύνηση θα είχε την ίδια ένταση και εξέλιξη, εάν το θύμα δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο αλλά κάποιος άγνωστος πολίτης.

«Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και επρόκειτο για έναν άγνωστο άνθρωπο, θα είχαμε την ίδια συνέχεια στην υπόθεση; Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα», σημείωσε ο ηθοποιός, επισημαίνοντας τις ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις του θέματος.

Παράλληλα με τη συζήτηση για τον Μαζωνάκη, ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε στα δικά του σχέδια και προτεραιότητες, δίνοντας μια εικόνα για το επόμενο στάδιο της καριέρας του. Η συνέντευξη έδωσε την ευκαιρία να μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.