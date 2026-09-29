Γιάννης Μπέζος: «Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν άλλος, θα είχαμε την ίδια συνέχεια;»
Ο γνωστός ηθοποιός πήρε θέση για τον θάνατο του τραγουδιστή
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- Ο Γιάννης Μπέζος εξέφσε αμφιβολίες για την αντικεινική διερεύση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναρωτώμενος αν θα είχε την ίδια εξέλιξη αν το θύμα ήταν άγνωστος πολίτης.
- Τόνισε τη σοβαρότητα και τις κοινωνικές προεκτάσεις των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.
- Ο ηθοποιός συζήτησε επίσης τα προσωπικά του σχέδια και τις προτεραιότητες για το επόμενο στάδιο της καριέρας του.
- Η συνέντευξη ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Γιάννης Μπέζος σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε πρόσφατα στο Happy Day για την προσωπική του ζωή, τα επαγγελματικά του σχέδια, αλλά και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ηθοποιός τόνισε τη σοβαρότητα των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή και εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το πώς θα εξελισσόταν η έρευνα αν το θύμα ήταν ένας άγνωστος άνθρωπος.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Γιάννης Μπέζος υπογράμμισε ότι τα γεγονότα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν μεγάλη βαρύτητα. Αναρωτήθηκε αν η δικαστική διερεύνηση θα είχε την ίδια ένταση και εξέλιξη, εάν το θύμα δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο αλλά κάποιος άγνωστος πολίτης.
«Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και επρόκειτο για έναν άγνωστο άνθρωπο, θα είχαμε την ίδια συνέχεια στην υπόθεση; Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα», σημείωσε ο ηθοποιός, επισημαίνοντας τις ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις του θέματος.
Παράλληλα με τη συζήτηση για τον Μαζωνάκη, ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε στα δικά του σχέδια και προτεραιότητες, δίνοντας μια εικόνα για το επόμενο στάδιο της καριέρας του. Η συνέντευξη έδωσε την ευκαιρία να μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.