Μπορούν το νερό, ο καφές ή σοκολάτα να σας γλιτώσουν από το αλκοτέστ; Η πραγματικότητα διαφέρει

Snapshot Η κατανάλωση νερού, καφέ, τσίχλας ή καραμέλας δεν μειώνει τη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα και δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του αλκοτέστ.

Τρόποι όπως η σωματική άσκηση, η κατανάλωση γάλακτος ή ελαιολάδου πριν το ποτό δεν επιταχύνουν την αποβολή του αλκοόλ από τον οργανισμό.

Η αποβολή του αλκοόλ γίνεται αποκλειστικά μέσω του μεταβολισμού του ήπατος και ο χρόνος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, χωρίς να μπορεί να επιταχυνθεί τεχνητά.

Το αλκοόλ ευθύνεται για το 30% έως 50% των θανατηφόρων τροχαίων στην Ισπανία, και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν σε μικρή απόσταση από το σπίτι.

Η μόνη ασφαλής επιλογή είναι να μην οδηγήσει κανείς μετά την κατανάλωση αλκοόλ, ανεξαρτήτως ποσότητας ή νόμιμου ορίου. Snapshot powered by AI

Κάθε καλοκαίρι, με τις γιορτές, τα πανηγύρια και τις διακοπές να βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, πολλοί οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με το ίδιο επικίνδυνο δίλημμα: να οδηγήσουν αφού έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Την ίδια περίοδο επανεμφανίζονται και διάφοροι «μύθοι» που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρόποι να μειωθεί το αλκοόλ στον οργανισμό ή να αποφευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα στο αλκοτέστ.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο El Motor, που επικαλείται προειδοποιήσεις της Ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), οι περισσότεροι από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Η κατανάλωση νερού, ο καφές, οι τσίχλες ή οι καραμέλες δεν μειώνουν την ποσότητα αλκοόλ στο αίμα. Ο μοναδικός σίγουρος τρόπος για να μην βρεθεί κάποιος θετικός σε έλεγχο αλκοτέστ είναι να μην οδηγήσει αφού έχει πιει.

Ούτε το νερό ούτε ο καφές «ρίχνουν» το αλκοόλ

Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους είναι ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού βοηθά τον οργανισμό να αποβάλει γρηγορότερα το αλκοόλ. Στην πραγματικότητα, το νερό μπορεί να περιορίσει την αφυδάτωση και ορισμένα συμπτώματα του hangover, όμως δεν επηρεάζει τη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα.

Το ίδιο ισχύει και για τον καφέ. Μπορεί να κάνει κάποιον να αισθανθεί πιο ξύπνιος, όμως δεν μειώνει την επίδραση του αλκοόλ στον οργανισμό ούτε αλλάζει το αποτέλεσμα του αλκοτέστ.

Αντίστοιχα, οι τσίχλες, οι καραμέλες μέντας ή ακόμη και οι κόκκοι καφέ μπορούν μόνο να καλύψουν προσωρινά την οσμή του αλκοόλ. Το αλκοτέστ, ωστόσο, δεν ανιχνεύει την αναπνοή ως προς τη μυρωδιά της, αλλά τη συγκέντρωση αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα.

Ούτε τρέξιμο ούτε... κόλπα στην αναπνοή

Εξίσου αναποτελεσματικοί είναι και άλλοι διαδεδομένοι «τρόποι», όπως το τρέξιμο, η έντονη άσκηση ή η εφίδρωση, με την ελπίδα ότι το σώμα θα αποβάλει γρηγορότερα το αλκοόλ.

Παράλληλα, κυκλοφορούν συμβουλές όπως η κατανάλωση γάλακτος ή ελαιολάδου πριν από το ποτό, ώστε να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό στρώμα στο στομάχι. Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, ούτε αυτές οι πρακτικές έχουν επιστημονική τεκμηρίωση.

Ανάμεσα στους πιο παράξενους ισχυρισμούς βρίσκονται το πιπίλισμα χάλκινων νομισμάτων, το μάσημα χόρτου ή η προσπάθεια ελέγχου της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Εκτός από το ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, ορισμένες από αυτές τις πρακτικές μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες και να δημιουργήσουν μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας.

Τι χρειάζεται το σώμα

Μετά την κατανάλωση αλκοόλ, η απορρόφησή του από τον οργανισμό ξεκινά σχεδόν αμέσως. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να ανιχνευθεί στο αίμα, ενώ η μέγιστη συγκέντρωσή του καταγράφεται συνήθως από 30 έως 90 λεπτά μετά την κατανάλωση.

Στη συνέχεια, το ήπαρ αναλαμβάνει να μεταβολίσει και να αποβάλει σταδιακά το αλκοόλ. Πρόκειται για μια φυσική διαδικασία που δεν μπορεί να επιταχυνθεί με καφέ, νερό ή σωματική άσκηση.

Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη αποβολή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποσότητα αλκοόλ που καταναλώθηκε, το σωματικό βάρος, ο μεταβολισμός, το φύλο, η διατροφή και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καταναλώθηκαν τα ποτά.

Ακόμη και όταν κάποιος αισθάνεται ότι έχει συνέλθει, η προσοχή, τα αντανακλαστικά και η ικανότητα λήψης αποφάσεων μπορεί να εξακολουθούν να είναι μειωμένα.

Πολλά θανατηφόρα τροχαία συνδέονται με το αλκοόλ

Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας της Ισπανίας υπενθυμίζει ότι το αλκοόλ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το El Motor, το αλκοόλ συνδέεται με το 30% έως 50% των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα.

Παράλληλα, οι Αρχές προειδοποιούν ότι είναι λάθος να θεωρεί κάποιος ασφαλή μια σύντομη διαδρομή επειδή «είναι κοντά στο σπίτι». Πολλά τροχαία που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ συμβαίνουν σε μικρή απόσταση από το σημείο αναχώρησης ή τον τελικό προορισμό, καθώς η εξοικείωση με τη διαδρομή δημιουργεί υπερβολική αυτοπεποίθηση.

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι μία

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ακόμη και όταν ένας οδηγός βρίσκεται κάτω από το νόμιμο όριο αλκοόλ, δεν σημαίνει ότι οδηγεί χωρίς κίνδυνο. Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης.

Για τον λόγο αυτό, η σύσταση των Αρχών είναι ξεκάθαρη: αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, μην οδηγήσετε. Προτιμήστε ταξί, μέσα μαζικής μεταφοράς, έναν νηφάλιο οδηγό ή αφήστε το όχημά σας σταθμευμένο. Η μόνη πραγματικά ασφαλής τιμή αλκοόλ για έναν οδηγό είναι το 0,0.