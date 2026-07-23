Μπορούν το νερό, ο καφές ή σοκολάτα να σας γλιτώσουν από το αλκοτέστ; Η πραγματικότητα διαφέρει

Τι χρειάζεται το σώμα

Δημήτρης Δρίζος

Μπορούν το νερό, ο καφές ή σοκολάτα να σας γλιτώσουν από το αλκοτέστ; Η πραγματικότητα διαφέρει
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κατανάλωση νερού, καφέ, τσίχλας ή καραμέλας δεν μειώνει τη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα και δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του αλκοτέστ.
  • Τρόποι όπως η σωματική άσκηση, η κατανάλωση γάλακτος ή ελαιολάδου πριν το ποτό δεν επιταχύνουν την αποβολή του αλκοόλ από τον οργανισμό.
  • Η αποβολή του αλκοόλ γίνεται αποκλειστικά μέσω του μεταβολισμού του ήπατος και ο χρόνος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, χωρίς να μπορεί να επιταχυνθεί τεχνητά.
  • Το αλκοόλ ευθύνεται για το 30% έως 50% των θανατηφόρων τροχαίων στην Ισπανία, και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν σε μικρή απόσταση από το σπίτι.
  • Η μόνη ασφαλής επιλογή είναι να μην οδηγήσει κανείς μετά την κατανάλωση αλκοόλ, ανεξαρτήτως ποσότητας ή νόμιμου ορίου.
Snapshot powered by AI

Κάθε καλοκαίρι, με τις γιορτές, τα πανηγύρια και τις διακοπές να βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, πολλοί οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με το ίδιο επικίνδυνο δίλημμα: να οδηγήσουν αφού έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Την ίδια περίοδο επανεμφανίζονται και διάφοροι «μύθοι» που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρόποι να μειωθεί το αλκοόλ στον οργανισμό ή να αποφευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα στο αλκοτέστ.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο El Motor, που επικαλείται προειδοποιήσεις της Ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), οι περισσότεροι από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Η κατανάλωση νερού, ο καφές, οι τσίχλες ή οι καραμέλες δεν μειώνουν την ποσότητα αλκοόλ στο αίμα. Ο μοναδικός σίγουρος τρόπος για να μην βρεθεί κάποιος θετικός σε έλεγχο αλκοτέστ είναι να μην οδηγήσει αφού έχει πιει.

Ούτε το νερό ούτε ο καφές «ρίχνουν» το αλκοόλ

Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους είναι ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού βοηθά τον οργανισμό να αποβάλει γρηγορότερα το αλκοόλ. Στην πραγματικότητα, το νερό μπορεί να περιορίσει την αφυδάτωση και ορισμένα συμπτώματα του hangover, όμως δεν επηρεάζει τη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα.

Το ίδιο ισχύει και για τον καφέ. Μπορεί να κάνει κάποιον να αισθανθεί πιο ξύπνιος, όμως δεν μειώνει την επίδραση του αλκοόλ στον οργανισμό ούτε αλλάζει το αποτέλεσμα του αλκοτέστ.

Αντίστοιχα, οι τσίχλες, οι καραμέλες μέντας ή ακόμη και οι κόκκοι καφέ μπορούν μόνο να καλύψουν προσωρινά την οσμή του αλκοόλ. Το αλκοτέστ, ωστόσο, δεν ανιχνεύει την αναπνοή ως προς τη μυρωδιά της, αλλά τη συγκέντρωση αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα.

Ούτε τρέξιμο ούτε... κόλπα στην αναπνοή

Εξίσου αναποτελεσματικοί είναι και άλλοι διαδεδομένοι «τρόποι», όπως το τρέξιμο, η έντονη άσκηση ή η εφίδρωση, με την ελπίδα ότι το σώμα θα αποβάλει γρηγορότερα το αλκοόλ.

Παράλληλα, κυκλοφορούν συμβουλές όπως η κατανάλωση γάλακτος ή ελαιολάδου πριν από το ποτό, ώστε να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό στρώμα στο στομάχι. Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, ούτε αυτές οι πρακτικές έχουν επιστημονική τεκμηρίωση.

Ανάμεσα στους πιο παράξενους ισχυρισμούς βρίσκονται το πιπίλισμα χάλκινων νομισμάτων, το μάσημα χόρτου ή η προσπάθεια ελέγχου της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Εκτός από το ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, ορισμένες από αυτές τις πρακτικές μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες και να δημιουργήσουν μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας.

Τι χρειάζεται το σώμα

Μετά την κατανάλωση αλκοόλ, η απορρόφησή του από τον οργανισμό ξεκινά σχεδόν αμέσως. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να ανιχνευθεί στο αίμα, ενώ η μέγιστη συγκέντρωσή του καταγράφεται συνήθως από 30 έως 90 λεπτά μετά την κατανάλωση.

Στη συνέχεια, το ήπαρ αναλαμβάνει να μεταβολίσει και να αποβάλει σταδιακά το αλκοόλ. Πρόκειται για μια φυσική διαδικασία που δεν μπορεί να επιταχυνθεί με καφέ, νερό ή σωματική άσκηση.

Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη αποβολή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποσότητα αλκοόλ που καταναλώθηκε, το σωματικό βάρος, ο μεταβολισμός, το φύλο, η διατροφή και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καταναλώθηκαν τα ποτά.

Ακόμη και όταν κάποιος αισθάνεται ότι έχει συνέλθει, η προσοχή, τα αντανακλαστικά και η ικανότητα λήψης αποφάσεων μπορεί να εξακολουθούν να είναι μειωμένα.

Πολλά θανατηφόρα τροχαία συνδέονται με το αλκοόλ

Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας της Ισπανίας υπενθυμίζει ότι το αλκοόλ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το El Motor, το αλκοόλ συνδέεται με το 30% έως 50% των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα.

Παράλληλα, οι Αρχές προειδοποιούν ότι είναι λάθος να θεωρεί κάποιος ασφαλή μια σύντομη διαδρομή επειδή «είναι κοντά στο σπίτι». Πολλά τροχαία που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ συμβαίνουν σε μικρή απόσταση από το σημείο αναχώρησης ή τον τελικό προορισμό, καθώς η εξοικείωση με τη διαδρομή δημιουργεί υπερβολική αυτοπεποίθηση.

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι μία

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ακόμη και όταν ένας οδηγός βρίσκεται κάτω από το νόμιμο όριο αλκοόλ, δεν σημαίνει ότι οδηγεί χωρίς κίνδυνο. Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης.

Για τον λόγο αυτό, η σύσταση των Αρχών είναι ξεκάθαρη: αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, μην οδηγήσετε. Προτιμήστε ταξί, μέσα μαζικής μεταφοράς, έναν νηφάλιο οδηγό ή αφήστε το όχημά σας σταθμευμένο. Η μόνη πραγματικά ασφαλής τιμή αλκοόλ για έναν οδηγό είναι το 0,0.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαίνει στο χειρουργείο ο Ρόδρι με πρόβλημα στη μέση - Άγνωστο το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του

09:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Πέρασε άγνωστο για τον άνθρωπο που τον είχε ξυλοκοπήσει και του επιτέθηκε με τρίαινα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλιανός Τύπος για Νταλαμάγκα: «Η αυστραλιανή Αστυνομία λέει ότι αυτός ο άνδρας σκότωσε κάποιον, αλλά μια άλλη χώρα αρνήθηκε να τον εκδώσει»

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι προβλέπει η πυρηνική συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας και γιατί προκαλεί ανησυχία;

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο σχεδιαστής του νέου Xpeng L03 ήταν πριν στη Ferrari

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

09:39WHAT THE FACT

Η Αυστρία «έσβησε» το σπίτι του Χίτλερ - Οι πρώτες εικόνες μετά τη μεταμόρφωσή του - Βίντεο

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βγήκαν τα όπλα μεταξύ συγγενών – Σοβαρό επεισόδιο στη Βιάννο

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδράσεις στην Πάρο για τα ομπρελοκαθίσματα στην παραλία της Τρυπητής - Ζητούν να απομακρυνθούν

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τόκιο: Εισαγωγές - ρεκόρ στα νοσοκομεία λόγω καύσωνα με 453 διακομιδές μέσα σε μια μέρα

09:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Θερινό πρόγραμμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι αλλάζει στα δρομολόγια

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γιαγιά έκλεψε χρυσές λίρες και χρυσά κοσμήματα από το σπίτι του εγγονού της

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τα 6 SOS για να μην την χάσετε - Πόσα χρήματα δικαιούστε

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή: 12η νύχτα βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ — Η απειλή Τραμπ, το μπλόκο στο Ορμούζ και το εφιάλτης του πετρελαίου

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 18χρονο που τρομοκρατούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα φωτιστεί ο ουρανός με το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Κάμερες και αποτυπώματα οδήγησαν στον 28χρονο που ομολόγησε την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Estofex: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο

07:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ δίχως τέλος με τη Γιου Τινγκ: Σβησμένα όλα τα δεδομένα από το κινητό της - Άφαντη η Κινέζα

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

07:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Τι ώρα αναμένεται να μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων - Πού σημειώνεται άνοδος και πού πτώση

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (23/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με πασίγνωστο εστιατόριο με αστέρια Michelin: Μαγείρευε επιδόρπιο με... μυρμήγκια!

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποιος είναι ο 28χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσια συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη για το περιστατικό με τον 87χρονο στο Ιπποκράτειο – «Αν γίνει καταγγελία, θα διατάξω ΕΔΕ»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα φωτιστεί ο ουρανός με το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό ζευγάρι ταξίδεψε από τη Βραζιλία στην Πορτογαλία για να δολοφονήσει τον πρώην της κόρης του

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη-σταθμός στο σύμπαν: Επιστήμονες εντόπισαν το πρώτο «εξω-φεγγάρι»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (23/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Η Φαίη Σκορδά αλλάζει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ