Εντυπωσιακό βίντεο από drone κατέγραψε χιλιάδες σαλάχια να μεταναστεύουν στα ανοιχτά της Νέας Υόρκης

Snapshot Ένα drone κατέγραψε χιλιάδες σαλάχια cownose στα ανοιχτά του Λονγκ Άιλαντ, Νέα Υόρκη.

Τα σαλάχια μεταναστεύουν το καλοκαίρι από τη Φλόριντα προς τα βόρεια για αναπαραγωγή.

Η θερμοκρασία είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη μετανάστευση των σαλαχιών, μαζί με τη διαθεσιμότητα τροφής και τη διάρκεια της ημέρας.

Τα σαλάχια συνήθως τρέφονται με αχιβάδες που βρίσκονται στον βυθό και σπάνια παρατηρούνται τόσο κοντά στην επιφάνεια.

Η χειρίστρια drone Τζοάννα Στάιντλ περιέγραψε την εμπειρία της ως μια στιγμή βαθιάς σύνδεσης με τη φύση. Snapshot powered by AI

Ένα απίστευτο βίντεο που τραβήχτηκε από drone, δείχνει χιλιάδες σαλάχια στον ωκεανό ανοιχτά της Νέας Υόρκης, προσφέροντας μια σπάνια πανοραμική άποψη ενός είδους που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, επισκέπτεται την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Τα πλάνα τραβήχτηκαν την Παρασκευή στα ανοιχτά Λονγκ Άιλαντ, από την Τζοάννα Στάιντλ, μια επαγγελματία χειρίστρια drone, γνωστή για τις εναέριες λήψεις της. Στο βίντεο φαίνονται χιλιάδες σαλάχια cownose να ταξιδεύουν μαζί κοντά στην επιφάνεια του νερού.

«Καθώς τα έβγαζα βίντεο, ένιωθα τους χτύπους της καρδιάς μου και την αναπνοή μου να συγχρονίζονται με τις κινήσεις των πτερυγίων τους. Κάτι τέτοιες στιγμές με κάνουν να νιώθω απόλυτα συνδεδεμένη με την φύση», έγραψε η Στάιντλ σε ανάρτησή της στο Instagram.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Smithsonian, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού τα σαλάχια μεταναστεύουν προς τα βόρεια, ξεκινώντας το ταξίδι τους από τη Φλόριντα, με σκοπό να αναπαραχθούν.

«Η θερμοκρασία αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στην μετανάστευση των σαλαχιών, αν και άλλοι παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα τροφής και η διάρκεια της ημέρας, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο», εξήγησε η Στάιντλ, η οποία τόνισε ότι τα σαλάχια σπάνια παρατηρούνται τόσο κοντά στην επιφάνεια, καθώς η διατροφή του ζώου αποτελείται κυρίως από αχιβάδες, οι οποίες συναντώνται στον βυθό.