Από τον Τραμπ στον Ρούσβελτ: Η μακρά ιστορία των Αμερικανών προέδρων που παραπλάνησαν το κοινό

Η μυστική επιχείρηση για την προστασία του Τραμπ, κατά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Εκτός από τις επισκέψεις σε ζώνες συρράξεων, η προεδρική μυστικότητα επιστρατεύτηκε συχνά για την αποτροπή συγκεκριμένων τρομοκρατικών απειλών ή για λόγους εθνικής διπλωματίας, γράφει η Wall Street Journal  

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Από τον Τραμπ στον Ρούσβελτ: Η μακρά ιστορία των Αμερικανών προέδρων που παραπλάνησαν το κοινό
ΚΟΣΜΟΣ
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Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε μυστικές επιχειρήσεις για να προστατευτεί από απειλές, όπως αυτή από το Ιράν κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
  • Η πρακτική της παραπλάνησης των μέσων ενημέρωσης από Αμερικανούς προέδρους για λόγους ασφαλείας έχει μακρά ιστορία, με παραδείγματα από τον Γκρόβερ Κλίβελαντ έως τον Τζο Μπάιντεν.
  • Προέδρους όπως ο Γούντροου Γουίλσον και ο Μπιλ Κλίντον απέκρυψαν σημαντικές πληροφορίες για την υγεία ή την ασφάλειά τους, προκειμένου να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον ή τη διπλωματία.
  • Οι μυστικές μετακινήσεις και οι τακτικές παραπλάνησης χρησιμοποιούνται συχνά σε εμπόλεμες ζώνες και περιοχές υψηλού κινδύνου για την προστασία των ηγετών και την ομαλή διεξαγωγή διπλωματικών αποστολών.
  • Η δέσμευση δημοσιογράφων με όρκο μυστικότητας σε ορισμένες περιπτώσεις διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προεδρικών ταξιδιών σε ευαίσθητες περιοχές ή καταστάσεις.
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Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One μπροστά στις κάμερες προτού μεταφερθεί κρυφά σε ένα μικρότερο αεροπλάνο, ξεγελώντας δημοσιογράφους και κοινό. Η μυστική επιχείρηση είχε ως στόχο να προστατεύσει τον Αμερικανό πρόεδρο, μετά από απειλές για την ασφάλειά του από το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες η Τεχεράνη είχε στα σκαριά σχέδιο να πλήξει το προεδρικό αεροσκάφος με πυραύλους.

Trump

Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταφέρθηκε κρυφά από το ένα αεροσκάφος στο άλλο με τη βοήθεια φορτηγού τροφοδοσίας, επιβιβαζόμενος από την αντίθετη πλευρά. Την ίδια ώρα, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, επιβιβάζονταν κανονικά στο Air Force One. Η ευρηματική αυτή επιχείρηση παρέμεινε μυστική, μέχρι την αποκάλυψή της από τη Washington Post αργά το βράδυ της Δευτέρας

Πίσω από την αντικατάσταση του Air Force One με ένα αεροσκάφος-δόλωμα κρύβεται μια μακρά παράδοση Αμερικανών ηγετών, οι οποίοι, προκειμένου να διασφαλίσουν την προσωπική τους ασφάλεια ή να προστατεύσουν ευαίσθητες διπλωματικές αποστολές, εξαπάτησαν τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη.

Ένα μυστικό ταξίδι στο Αφγανιστάν

Το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος βρισκόταν στο θέρετρό του, Mαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, ενώ στην πραγματικότητα ταξίδευε μυστικά προς το Αφγανιστάν. Ο Τραμπ επέστρεψε κρυφά από τη Φλόριντα στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ, αφήνοντας το αρχικό προεδρικό αεροσκάφος παρκαρισμένο στο Παλμ Μπιτς ως δόλωμα.

Από εκεί, επιβιβάστηκε σε ένα δεύτερο, πανομοιότυπο Air Force One που παρέμενε κρυμμένο σε υπόστεγο, με προορισμό την αεροπορική βάση Μπαγκράμ. Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που τον συνόδευαν ενημερώθηκαν για τον τελικό προορισμό μόλις δύο ώρες πριν την προσγείωση. Αντίστοιχοι ελιγμοί και τακτικές παραπλάνησης αποτελούν πάγια τακτική όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ή ανώτατοι αξιωματούχοι μετακινούνται σε εμπόλεμες ζώνες ή περιοχές υψηλού κινδύνου, με τις πραγματικές λεπτομέρειες των μετακινήσεων να αποκαλύπτονται εκ των υστέρων.

Τα μυστικά για την υγεία των προέδρων

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης του 1893, ο Πρόεδρος Γκρόβερ Κλίβελαντ ανακάλυψε μια καρκινική βλάβη στον ουρανίσκο του. Φοβούμενος ότι θα προκαλέσει οικονομικό χάος σε περίπτωση που το κοινό μάθαινε ότι νοσούσε, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Κλίβελαντ θα πήγαινε ένα τετραήμερο ταξίδι με το γιοτ ενός φίλου του. Στην πραγματικότητα, οι χειρουργοί αφαίρεσαν τον όγκο, πέντε δόντια και μέρος της άνω γνάθου του εν πλω. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε ένα σχετικό ρεπορτάζ και η επέμβαση έγινε δημόσια γνωστή, 24 χρόνια μετά την πραγματοποίηση της επέμβασης και 9 χρόνια μετά τον θάνατο του Κλίβελαντ.

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O Γκρόβερ Κλίβελαντ

Wikipedia

Ενώ πραγματοποιούσε μια περιοδεία με τρένο σε όλη τη χώρα για την προώθηση της Κοινωνίας των Εθνών το 1919, ο Πρόεδρος Γούντροου Γουίλσον κατέρρευσε στο Κολοράντο. Ο Λευκός Οίκος ακύρωσε την περιοδεία, ισχυριζόμενος ότι υπέφερε από εξάντληση και έστειλε εσπευσμένα το τρένο πίσω στην Ουάσινγκτον. Λίγο αργότερα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και η κυβέρνησή του απέκρυψε την κατάστασή του για μήνες.

Εξουδετέρωση πιθανών απειλών

Τον Μάρτιο του 2000, ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον πραγματοποιούσε μία περιοδεία υψηλού προφίλ στη Νότια Ασία. Οι υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν ότι η επίσκεψή του στο Πακιστάν ενείχε ακραίες απειλές από τρομοκρατικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της Αλ Κάιντα.

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Ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον αποβιβάζεται από ένα τζετ Gulfstream στο αεροδρόμιο του Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, τον Μάρτιο του 2000

Μπροστά στις κάμερες στην Ινδία, ο τότε πρόεδρος βάδισε στο κόκκινο χαλί προς ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, αλλά την τελευταία στιγμή μετακινήθηκε στην απέναντι πλευρά του αεροδιαδρόμου. Εκεί περίμεναν δύο πανομοιότυπα μικρά τζετ, το ένα με τα εθνικά χρώματα των ΗΠΑ και το άλλο χωρίς διακριτικά. Το αεροσκάφος με την αμερικανική σημαία προσγειώθηκε πρώτο στο Πακιστάν ως δόλωμα για τα μέσα ενημέρωσης, επιτρέποντας στον Κλίντον να φτάσει με ασφάλεια λίγο μετά.

Διπλωματία από το παρασκήνιο

Εν μέσω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1943, ο τότε πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ ταξίδεψε υπό άκρα μυστικότητα στο Μαρόκο, μετακινούμενος αρχικά με τρένο έως το Μαϊάμι και στη συνέχεια διασχίζοντας τον Ατλαντικό με υδροπλάνο. Βάσει των αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας της πολεμικής περιόδου, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του Λευκού Οίκου είχαν δεσμευτεί με όρκο μυστικότητας —μια πρακτική που επαναλήφθηκε και σε μεταγενέστερες μετακινήσεις του Αμερικανού ηγέτη στην Τεχεράνη και τη Χαβάη.

Δεκαετίες αργότερα, το 2023, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ταξίδεψε κρυφά στην Ουκρανία συνοδευόμενος από μια ολιγομελή ομάδα, στην οποία συμμετείχαν δύο δημοσιογράφοι που δεσμεύονταν επίσης από όρκο μυστικότητας. Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα επίσημο πρόγραμμα που εμφάνιζε τον πρόεδρο να βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, ενώ εκείνος επιβιβαζόταν σε αεροσκάφος για την Πολωνία, ξεκινώντας μια δεκάωρη σιδηροδρομική διαδρομή προς το Κίεβο με το αποκαλούμενο «Rail Force One».

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O Mπάιντεν στο Rail Force One

Τέτοιου είδους τακτικές αντιπερισπασμού έχουν μακρά ιστορία σε εμπόλεμες ζώνες. Το 1966, ο Λίντον Τζόνσον πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου σε πεδίο μάχης στο Βιετνάμ, ενώ το επίσημο πρόγραμμά του ανέφερε ψευδώς μια στάση στις Φιλιππίνες. Με ανάλογο τρόπο, το 2003, ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος άφησε τα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν λεπτομέρειες για το οικογενειακό δείπνο των Ευχαριστιών που υποτίθεται θα παρέθετε στο ράντσο του στο Τέξας, την ίδια ώρα που ο ίδιος πετούσε υπό άκρα μυστικότητα για το Ιράκ.

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