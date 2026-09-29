Δίκη Τέμπη: Άρση απορρήτου του κινητού του σταθμάρχη - «Μας κουνούσαν το δάχτυλο», κατέθεσε συγγενής

Snapshot Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας αποφάσισε ομόφωνα την άρση απορρήτου του κινητού τηλεφώνου και των καρτών SIM του κατηγορουμένου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά στη δίκη για τα Τέμπη.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιήσει εργαστηριακό έλεγχο για την εξαγωγή και καταγραφή του περιεχομένου της συσκευής.

Συγγενείς των θυμάτων κατήγγειλαν αδυναμίες στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου και έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου των υπευθύνων.

Οι μάρτυρες τόνισαν την ανάγκη απόδοσης ευθυνών και εξέφρασαν τον πόνο τους για τις απώλειες που προκλήθηκαν από το δυστύχημα.

Στη δίκη παρευρίσκονται κατηγορούμενοι και συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Την άρση του απορρήτου του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη και πρώτου κατηγορουμένου στη δίκη για τα Τέμπη, Βασίλη Σαμαρά, αποφάσισε ομόφωνα η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, κατά την 34η δικάσιμο.

Ειδικότερα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και διέταξε την άρση του απορρήτου της συσκευής κινητού τηλεφώνου και των καρτών SIM του κατηγορουμένου, καθώς και τον έλεγχο των καρτών μνήμης.

Θα ακολουθήσει εργαστηριακός έλεγχος από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να γίνει εξαγωγή, καταγραφή και εκτύπωση του περιεχομένου τους. Τα ευρήματα θα παραδοθούν στη συνέχεια στο δικαστήριο.

«Μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι όλα ήταν ασφαλή»

Στη συνέχεια της δίκης κατέθεσαν ο Δημήτρης και η Αθανασία Μπουρνάζη, οι οποίοι έχασαν τον πατέρα τους, Ευάγγελο, και τον αδελφό τους, Παναγιώτη, στο δυστύχημα των Τεμπών.

Κατά την κατάθεσή του, ο Δημήτρης Μπουρνάζης περιέγραψε τις στιγμές πριν από τη μοιραία σύγκρουση, αναφέροντας πως ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν κατέβει στα Μέγαρα, όπου διαμένει ο ίδιος, προκειμένου να γνωρίσουν τον πρωτότοκο γιο του, ο οποίος είχε μόλις γεννηθεί.

Αναφερόμενος στις συνθήκες λειτουργίας του σιδηροδρόμου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζονταν τα ζητήματα ασφάλειας, ανέφερε:

«Στην Ελλάδα βρίσκονται άνθρωποι σε θέση ευθύνης χωρίς να ελέγχονται από κανέναν, διορίζονται από απλά έναν γνωστό. Λειτουργούσαν τρένα πανάρχαια, δεν υπήρχε η στοιχειώδης πυρασφάλεια. Μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι όλα ήταν ασφαλή. Στον δημόσιο λόγο βγήκαν και μιλούσαν, χωρίς να έχουν συναίσθηση ποιοι ακούν από πίσω», τόνισε, μεταξύ άλλων.

«Προσπαθώ να είμαι συνεπής απέναντι σε ένα κράτος που είναι εντελώς ασεβές απέναντί μας. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο πατέρας μου και ο αδελφός μου χάθηκαν από σύγκρουση τρένου σε μια γραμμή. Είναι αδιανόητο», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η Αθανασία Μπουρνάζη ανέφερε: «Νιώθω όταν γυρνάω Θεσσαλονίκη ότι θα πάω να τους δω και βλέπω ένα κλειστό σπίτι. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δεν θέλω κανένας άνθρωπος να περάσει αυτά που πέρασε η οικογένειά μου και άλλες πόσες οικογένειες».

Στη σημερινή δικάσιμο παρόντες είναι δύο εκ των κατηγορουμένων, ο Σπύρος Πατέρας και ο Παύλος Κουζής.

Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης