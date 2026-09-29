Δίκη Τέμπη: Άρση απορρήτου του κινητού του σταθμάρχη - «Μας κουνούσαν το δάχτυλο», κατέθεσε συγγενής

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιήσει εργαστηριακό έλεγχο για την εξαγωγή και καταγραφή του περιεχομένου της συσκευής

Μιχάλης Παπαδάκος

Δίκη Τέμπη: Άρση απορρήτου του κινητού του σταθμάρχη - «Μας κουνούσαν το δάχτυλο», κατέθεσε συγγενής
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας αποφάσισε ομόφωνα την άρση απορρήτου του κινητού τηλεφώνου και των καρτών SIM του κατηγορουμένου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά στη δίκη για τα Τέμπη.
  • Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιήσει εργαστηριακό έλεγχο για την εξαγωγή και καταγραφή του περιεχομένου της συσκευής.
  • Συγγενείς των θυμάτων κατήγγειλαν αδυναμίες στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου και έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου των υπευθύνων.
  • Οι μάρτυρες τόνισαν την ανάγκη απόδοσης ευθυνών και εξέφρασαν τον πόνο τους για τις απώλειες που προκλήθηκαν από το δυστύχημα.
  • Στη δίκη παρευρίσκονται κατηγορούμενοι και συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.
Snapshot powered by AI

Την άρση του απορρήτου του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη και πρώτου κατηγορουμένου στη δίκη για τα Τέμπη, Βασίλη Σαμαρά, αποφάσισε ομόφωνα η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, κατά την 34η δικάσιμο.

Ειδικότερα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και διέταξε την άρση του απορρήτου της συσκευής κινητού τηλεφώνου και των καρτών SIM του κατηγορουμένου, καθώς και τον έλεγχο των καρτών μνήμης.

Θα ακολουθήσει εργαστηριακός έλεγχος από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να γίνει εξαγωγή, καταγραφή και εκτύπωση του περιεχομένου τους. Τα ευρήματα θα παραδοθούν στη συνέχεια στο δικαστήριο.

«Μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι όλα ήταν ασφαλή»

Στη συνέχεια της δίκης κατέθεσαν ο Δημήτρης και η Αθανασία Μπουρνάζη, οι οποίοι έχασαν τον πατέρα τους, Ευάγγελο, και τον αδελφό τους, Παναγιώτη, στο δυστύχημα των Τεμπών.

Κατά την κατάθεσή του, ο Δημήτρης Μπουρνάζης περιέγραψε τις στιγμές πριν από τη μοιραία σύγκρουση, αναφέροντας πως ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν κατέβει στα Μέγαρα, όπου διαμένει ο ίδιος, προκειμένου να γνωρίσουν τον πρωτότοκο γιο του, ο οποίος είχε μόλις γεννηθεί.

Αναφερόμενος στις συνθήκες λειτουργίας του σιδηροδρόμου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζονταν τα ζητήματα ασφάλειας, ανέφερε:

«Στην Ελλάδα βρίσκονται άνθρωποι σε θέση ευθύνης χωρίς να ελέγχονται από κανέναν, διορίζονται από απλά έναν γνωστό. Λειτουργούσαν τρένα πανάρχαια, δεν υπήρχε η στοιχειώδης πυρασφάλεια. Μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι όλα ήταν ασφαλή. Στον δημόσιο λόγο βγήκαν και μιλούσαν, χωρίς να έχουν συναίσθηση ποιοι ακούν από πίσω», τόνισε, μεταξύ άλλων.

«Προσπαθώ να είμαι συνεπής απέναντι σε ένα κράτος που είναι εντελώς ασεβές απέναντί μας. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο πατέρας μου και ο αδελφός μου χάθηκαν από σύγκρουση τρένου σε μια γραμμή. Είναι αδιανόητο», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η Αθανασία Μπουρνάζη ανέφερε: «Νιώθω όταν γυρνάω Θεσσαλονίκη ότι θα πάω να τους δω και βλέπω ένα κλειστό σπίτι. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δεν θέλω κανένας άνθρωπος να περάσει αυτά που πέρασε η οικογένειά μου και άλλες πόσες οικογένειες».

Στη σημερινή δικάσιμο παρόντες είναι δύο εκ των κατηγορουμένων, ο Σπύρος Πατέρας και ο Παύλος Κουζής.

Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Οι αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από τη χώρα έπειτα από δύο δεκαετίες

11:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Τέχνης: Καθιερώνει Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη - Οι 5 υποψήφιοι της πρώτης απονομής

11:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές δύο ελληνικών τραπεζών

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

11:39ANNOUNCEMENTS

Financial Wellbeing Institute και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας / UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις - Για τη χρηματοοικονομική ευημερία σε Κύπρο και Ελλάδα

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα: Ποια είναι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει αύριο ο Μητσοτάκης

11:31LIFESTYLE

Βρέθηκε στην Ελλάδα το σχολείο όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο - Η εντυπωσιακή ανακάλυψη

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά – Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Ουκρανών έγινε viral στο Ομάν και συνελήφθη στο αεροδρόμιο - Η «πλάκα» με τη χελώνα

11:21WHAT THE FACT

Η χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης – Για την βενζίνη αναμένονται οι αποφάσεις της Ε.Ε.

11:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Καραμητσάνης: «Γιατί όχι, να δούμε και ελληνικό animation στο Netflix»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θάσο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τον βρήκαμε λερωμένο με εμετούς, κλείστε το μήπως γλιτώσει κανείς, ούτε απ' έξω» - Σοκάρουν οι καταγγελίες συγγενών των ασθενών

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Γάλλος αστυνομικός πυροβολεί μαθητή με εκτοξευτή χειροβομβίδων σε κατάληψη - «Το στόμα του είναι σπασμένο»

10:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χριστίνα Πουλίτση: «Η ίδια η ζωή σε οδηγεί σε κάτι καλύτερο» - Η σπουδαία σοπράνο μιλά στο Newsbomb

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Τόκιο: Ατελείωτη κακοκαιρία - Βρέχει συνεχόμενα για... 34 ημέρες!

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα σχεδιάζει πυρηνοκίνητο άρμα μάχης

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Εκτέλεση για πρώτη φορά γυναίκα μετά από 200 χρόνια - Το άγριο έγκλημα του 1995

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θάσο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Άγριος τσακωμός Μπαλάσκα-διευθυντή πρωτοβάθμιας για την εκπαιδευτικό - «Θα πήγαινε το μαλλί τσιμέντο αν το έκανε στο παιδί μου - Είσαι σε χειρότερο επίπεδο από το βίντεο εσείς» - Διατάχθηκε ΕΔΕ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα φωνάζω όσο θέλω»: ΕΔΕ κι αλλαγή σχολείου για τη διευθύντρια, συνελήφθη μητέρα για την επίθεση

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τον βρήκαμε λερωμένο με εμετούς, κλείστε το μήπως γλιτώσει κανείς, ούτε απ' έξω» - Σοκάρουν οι καταγγελίες συγγενών των ασθενών

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Εκτέλεση για πρώτη φορά γυναίκα μετά από 200 χρόνια - Το άγριο έγκλημα του 1995

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Κυκλώνας κατευθύνεται προς την Ευρώπη με ανέμους 150 km/h, κύματα 12 μέτρων και «ατμοσφαιρικό ποτάμι»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η σφαγή των δωσίλογων μέσα στο δικαστήριο - 2.000 άνθρωποι πήραν τον νόμο στα χέρια τους

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

06:52LIFESTYLE

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη ρήξη Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Γιατί διαφώνησαν στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Το φως του μπάνιου πίσω από την τραγωδία στην Πλάκα; Οι έρευνες για τις συσκευές του δευτέρου ορόφου

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Άρση απορρήτου του κινητού του σταθμάρχη, τρεισήμισι χρόνια μετά το δυστύχημα - «Μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι όλα ήταν ασφαλή», κατέθεσε συγγενής θύματος

11:31LIFESTYLE

Βρέθηκε στην Ελλάδα το σχολείο όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο - Η εντυπωσιακή ανακάλυψη

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για ψύχρα και ανέμους - «Κομμένη στα δύο η χώρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ