Τέμπη: «Θέλω η δικαιοσύνη απλά να κάνει τη δουλειά της» - Φορτισμένη η κατάθεση της Καρυστιανού

Συνεχίστηκε στο δικαστήριο της Λάρισας η κατάθεση συγγενών θυμάτων με την εξέταση της Μαρίας Καρυστιανού

Ελένη Ευστρατίου

Τέμπη: «Θέλω η δικαιοσύνη απλά να κάνει τη δουλειά της» - Φορτισμένη η κατάθεση της Καρυστιανού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνεχίστηκε στο δικαστήριο της Λάρισας η εξέταση συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη με την κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα.
  • Η οικογένεια του μηχανοδηγού ζήτησε να εξεταστεί το κινητό του για να διαπιστωθεί αν υπήρξε επικοινωνία με τον σταθμάρχη ή άλλα πρόσωπα.
  • Συγγενείς θυμάτων ανέφεραν ότι υπήρχαν σημαντικά αντικείμενα στον τόπο του δυστυχήματος που δεν εξετάστηκαν και ζήτησαν πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.
  • Ο δεύτερος μηχανοδηγός είχε εκφράσει φόβους και ανησυχίες για τη λειτουργία του σιδηρόδρομου, ενώ η οικογένειά του ζητά να ανοιχτεί το υπηρεσιακό του κινητό για περαιτέρω έλεγχο.
  • Οι γονείς του Σωτήρη Καραγεωργίου ζήτησαν σε βάθος διερεύνηση των αιτίων θανάτου και επισήμαναν ότι οι ευθύνες δεν περιορίζονται μόνο στον σταθμάρχη, θέτοντας ερωτήματα για τους κανονισμούς ασφαλείας της Hellenic Train.
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Με την κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού συνεχίστηκε σήμερα η εξέταση συγγενών θυμάτων του σιδηρροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2023.

Παράλληλα, κατατέθηκε αίτημα εξέτασης του κινητού του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας από την οικογένειά του, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπήρξε επικοινωνία με τον σταθμάρχη ή άλλα πρόσωπα. Συγγενής του μηχανοδηγού ανέφερε σήμερα ότι το κινητό παραδόθηκε στην αρραβωνιαστικιά του από την αστυνομία, λίγες μέρες μετά το δυστύχημα.

«Θέλω η δικαιοσύνη να κάνει απλά τη δουλειά της»

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο μετά το δυστύχημα και σχολίασε τον τρόπο που οι δικαστικές αρχές διαχειρίστηκαν τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση. Πρόσθεσε πως θέλει η δικαιοσύνη «να κάνει τη δουλειά της», υποστηρίζοντας ότι πολλά κρίσιμα ερωτήματα έμειναν αναπάντητα, ενώ έκρινε ότι η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής έγινε με γρήγορες διαδικασίες αλλοιώνοντας τον τόπο «ενός εγκλήματος».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στο φέρετρο της κόρης της, το οποίο είχε μέσα μία σακούλα με οστά. Σχολίασε όμως ότι ένα συγκεκριμένο οστό δεν αναφερόταν στα ιατροδικαστικά ευρήματα και ζήτησε έλεγχο DNA, ενώ δήλωσε ότι το αίτημά της για εκταφή της σορού που ζήτησε πριν από ένα χρόνο, απορρίφθηκε.

Λόγω έντονης συναισθηματικής φόρτισης, το δικαστήριο διέκοψε για περίπου 15 λεπτά, με την κ. Καρυστιανού να αποχωρεί από την αίθουσα υποβασταζόμενη από εθελοντές διασώστες.

«Σήμερα Αναστασία είμαστε εδώ οι δυο μας»

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, Μαρία Ντόλκα, η οποία επιβίωσε από τη σύγκρουση αλλά πέθανε λίγα λεπτά αργότερα.

Η κ. Ντόλκα ξεκίνησε την κατάθεσή της αναφέροντας ότι «σήμερα Αναστασία είμαστε εδώ οι δυο μας. Περίμενα τρεισήμισι χρόνια αυτή τη στιγμή».

Η ίδια υποστήριξε ότι θα έπρεπε να είναι περισσότεροι οι κατηγορούμενοι, ενώ σχολίασε ότι στο Κουλούρι βρέθηκαν σημαντικά αντικείμενα που θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί, καθώς και προσωπικά αντικείμενα θυμάτων.

Κλείνοντας την κατάθεσή της ζήτησε από το δικαστήριο να εξετάσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης. «Να δικάσετε με τη λογική, με τη γνώση σας, με την καρδιά σας, για να πω στην Αναστασία μου πως αποδόθηκε η δικαίωση».

«Είχε αναφέρει ότι φοβόταν»

Ακολούθησαν οι καταθέσεις συγγενών του δεύτερου μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νίκου Ναλμπάντη. Αναφέρθηκε ότι ο μηχανοδηγός είχε εκφράσει τις ανησυχίες του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος, ενώ περιέγραψε και ένα κλίμα εκφοβισμού σε όσους επέλεγαν να μιλήσουν.

Ο πατέρας του μηχανοδηγού δήλωσε ότι η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική από όσα είχε μάθει κατά την εκπαίδευση. «Κατά την εκπαίδευσή του μου έλεγε πολλά. Ειδικά όταν ανέλαβε, μου έλεγε ότι φοβάται», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το προσωπικό τηλέφωνο του γιου του δεν βρέθηκε, ενώ στα χέρια της οικογένειας βρίσκεται το υπηρεσιακό κινητό του. «Θέλω αυτό το τηλέφωνο να ανοιχτεί να δούμε τι λένε κι αυτά», είπε, κρατώντας τη συσκευή στα χέρια του.

Ο συνήγορος της οικογένειας Όθων Παπαδόπουλος σημείωσε από την πλευρά του ότι τυχόν αναπάντητες κλήσεις δεν καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο από τα διαθέσιμα στοιχεία άρσης και έθεσε τη συσκευή στη διάθεση του δικαστηρίου.

Βαριά ήταν και η κατάθεση του θείου του μηχανοδηγού ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας: «υποκλίνομαι σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων, υποκλίνομαι στις μάνες της τραγωδίας». Σχολίασε ότι δεν μπορεί να ήταν όλα ένα ανθρώπινο λάθος και έθεσε το ζήτημα καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της σύμβασης 717, ενώ ζήτησε να κληθούν για κατάθεση και πολιτικά πρόσωπα σχετικά με τις μετέπειτα δηλώσεις τους.

«Τίποτα δεν είναι το ίδιο για εμάς»

Στη συνέχεια κατέθεσαν οι γονείς του 28χρονου Σωτήρη Καραγεωργίου, ο οποίος σκοτώθηκε από τη φωτιά. Ο πατέρας του ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει σε βάθος τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, με τον ίδιο να αναρωτιέται τι προκάλεσε την αιτία θανάτου του γιου του που αναφέρθηκε ως «απανθράκωση, με διάρρηξη οστών του κρανίου».

Με τη σειρά της η μητέρα του, Μαρία Νατσούρα, ζήτησε «δικαίωση» περιγράφοντας πόσο έχει αλλάξει η ζωή τους. Ανέφερε ότι οι ευθύνες δεν βαραίνουν μόνο τον σταθμάρχη, ενώ έθεσε ερωτήματα και για τους κανονισμούς ασφαλείας και λειτουργίας των συστημάτων της Hellenic Train.

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